Кому не можна пити коров'яче молоко та які існують альтернативи

Є декілька груп людей, яким не рекомендується споживання коров'ячого молока. Це можуть бути як захворювання, так і особливості обміну речовин.

Кому не можна пити молоко

Коров'яче молоко не рекомендується пити дорослим із захворюваннями серцево-судинної системи та з порушенням обміну ліпідів. Людям із цукровим діабетом його можна вживати у мінімальних кількостях.

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Крім того, якщо ви прагнете схуднути, варто обмежувати вживання молочних продуктів.

Дітям із доведеною алергією на білок коров'ячого молока, первинною лактозною недостатністю, діабетом, ожирінням його пити не можна.

Звідки отримати кальцій та мікроелементи, якщо не з коров'ячого молока

Попри те, що багато людей вважають молоко "зіркою" раціону і у нього дійсно багато корисних властивостей, його можна замінити іншими продуктами:

Зелені овочі – хороше джерело кальцію та заліза. Наприклад, це броколі, шпинат, капуста, зелений горошок, рукола, зелений салат.

Тофу – це соєвий продукт, який може бути багатий на кальцій. Однак важливо переконатися, що ви вибираєте збагачений кальцієм тофу.

Морепродукти – ракоподібні, мідії, креветки, устриці.

Насіння та горіхи – амарант, чіа, льон, кунжут, мигдаль, кеш'ю, фісташки.

Фрукти – апельсини, фініки та сушені інжир містять невелику кількість кальцію.

Якщо ви або ваші діти любите молоко і у вас немає протипоказань до його вживання – пийте його на здоров'я. Але якщо в сімейній історії є алергія, серцево-судинні захворювання, діабет чи батьки з дитинства погано переносять молочні продукти, порадьтеся з лікарем.

Важливо харчуватись збалансовано, не "демонізувати" конкретний продукт, але й не вважати його суперфудом.