Кому нельзя загорать: разбираем типы кожи

Солнечные лучи приносят с собой не только красивый золотистый загар, но и ряд проблем с кожей, поэтому дерматологи никому не рекомендуют загорать. Но зная свой фототип вы сможете лучше понять, насколько опасно для вас солнце.

Как определить фототип кожи

Кожа разных оттенков реагирует на солнце по-разному: кто-то краснеет и покрывается веснушками, как только выйдя на улицу в солнечный день, а кто-то может с утра до вечера спокойно валяться на пляже и до конца дня похвастаться бронзовым загаром.

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Есть много разных классификаций, которые позволяют предсказать поведение кожи при действии разных раздражителей, однако самая популярная из них – шкала Фитцпатрик. Ее разработал американский дерматолог в 1975 году, и с тех пор ее используют врачи по всему миру.

Согласно этой шкале, существует 6 категорий или фототипов кожи, при этом также важно учитывать цвет глаз и волос.

I тип – кельтский/скандинавский: очень светлая кожа с веснушками, светлые или рыжие волосы, серые, голубые или зеленые глаза.

II тип – восточноевропейский: светлая кожа, возможны веснушки, светло-каштановые или русые волосы, серые, голубые или зеленые глаза.

III тип – среднеевропейский: слегка смуглая кожа, веснушки бывают редко, каштановые или темно-русые волосы, карие или серые глаза.

IV тип – южноевропейский: смуглая кожа без веснушек, темно-каштановые волосы, карие глаза.

V тип – азиатский: смуглая кожа с желтоватым оттенком без веснушек, темно-каштановые или черные волосы, темно-карие или черные глаза.

VI тип – афроамериканский: очень темная кожа, черные волосы, темно-карие или черные глаза.

Исходя из заглавий черные фототипы (V, VI) характерны для азиатов, афроамериканцев и латиноамериканцев, тогда как у представителей европеоидной расы встречаются светлые (I, II) и промежуточные (III, IV) фототипы.

Кому нельзя загорать

Солнечное излучение связано с множеством рисков. Кроме знакомых всем солнечных ожогов любители позагорать могут столкнуться с нарушением пигментации, солнечным лентиго (доброкачественными пигментными пятнами), солнечным эластозом (утолщением, сухостью кожи и сеточкой из мелких морщин) или пойкилодермией (сетчатыми покраснениями).

Эстетическими проблемами дело не ограничивается: УФ-излучение вызывает злокачественные новообразования кожи разных видов. Доказано, что около 90% случаев немеланомного рака кожи вызвано влиянием ультрафиолета. По статистике, чаще всего это заболевание развивается на участках тела, не закрытых одеждой: на коже головы, шеи и рук. А в одном британском исследовании с участием более 12 тысяч человек выяснили, что 86% случаев меланомы обусловлены влиянием солнечных лучей.

Понимая особенности своей кожи, проще сохранять ее в здоровом состоянии. Наиболее подвержены риску обгореть или столкнуться с другими проблемами обладатели светлой кожи (I, II фототипы). Чем светлее оттенок – тем выше вероятность получить ожог. А при наличии родинок и веснушек риски еще выше. Такая кожа практически никогда не загорает и при каких-либо усилиях темнее она не станет. Светлокожим людям нужно избегать прямых солнечных лучей, а на открытом воздухе использовать максимальную защиту – кремы из SPF от 50 и выше.

Люди с III-IV фототипами шансов загореть больше, но риски нельзя исключать. Уровень SPF можно снизить до 30, а при низкой солнечной активности – до 20 – 25.

Наиболее обманчивые фототипы – темные (V и VI). Смуглый оттенок кожи и отсутствие ожогов создают ошибочное чувство безопасности, и есть соблазн пренебречь мерами предосторожности. Но, несмотря на то, что риски, например, меланомы среди темнокожих людей ниже, диагноз им ставят на более поздних стадиях. Также у них чаще, чем у светлокожих, появляются нарушения пигментации. Поэтому даже очень темной коже требуется защита из SPF не ниже 15.