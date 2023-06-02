Кому не можна засмагати: розбираємо типи шкіри

Сонячні промені приносять із собою не лише красиву золотисту засмагу, а й низку проблем зі шкірою, тому дерматологи нікому не рекомендують засмагати. Але знаючи свій фототип ви зможете краще зрозуміти, наскільки небезпечне для вас сонце.

Як визначити фототип шкіри

Шкіра різних відтінків реагує на сонце по-різному: хтось червоніє і покривається ластовинням, щойно вийшовши на вулицю в сонячний день, а хтось може з ранку до вечора спокійно валятися на пляжі і до кінця дня похвалитися бронзовою засмагою.

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Є багато різних класифікацій, які дозволяють передбачити поведінку шкіри при дії різних подразників, проте найпопулярніша з них – шкала Фітцпатріка. Її розробив американський дерматолог у 1975 році, і з того часу її використовують лікарі у всьому світі.

Відповідно до цієї шкали, існує 6 категорій, або фототипів, шкіри, при цьому також важливо враховувати колір очей та волосся:

I тип – кельтський/скандинавський: дуже світла шкіра з ластовинням, світле або руде волосся, сірі, блакитні або зелені очі.

II тип – східноєвропейський: світла шкіра, можливі ластовиння, світло-каштанове або русяве волосся, сірі, блакитні або зелені очі.

III тип – середньоєвропейський: злегка смуглява шкіра, ластовиння буває рідко, каштанове або темно-русяве волосся, карі або сірі очі.

IV тип – південноєвропейський: смаглява шкіра без ластовиння, темно-каштанове волосся, карі очі.

V тип – азіатський: смаглява шкіра з жовтуватим відтінком без ластовиння, темно-каштанове або чорне волосся, темно-карі або чорні очі.

VI тип – афроамериканський: дуже темна шкіра, чорне волосся, темно-карі або чорні очі.

Виходячи з назв темні фототипи (V, VI) характерні для азіатів, афроамериканців і латиноамериканців, тоді як у представників європеоїдної раси зустрічаються світлі (I, II) і проміжні (III, IV) фототипи.

Кому не можна засмагати

Сонячне випромінювання пов'язане з безліччю ризиків. Крім знайомих всім сонячних опіків любителі позасмагати можуть зіткнутися з порушенням пігментації, сонячним лентиго (доброякісними пігментними плямами), сонячним еластозом (потовщенням, сухістю шкіри та сіточкою з дрібних зморшок) або пойкілодермією (сітчастими почервоніннями).

Естетичними проблемами справа не обмежується: УФ-випромінювання викликає злоякісні новоутворення шкіри різних видів. Доведено, що близько 90% випадків немеланомного раку шкіри спричинено впливом ультрафіолету. За статистикою, найчастіше це захворювання розвивається на ділянках тіла, не закритих одягом: на шкірі голови, шиї та рук. А в одному британському дослідженні за участю понад 12 тисяч осіб з'ясували, що 86% випадків меланоми обумовлені впливом сонячних променів.

Розуміючи особливості своєї шкіри, простіше зберігати її у здоровому стані. Найбільш схильні до ризику обгоріти або зіткнутися з іншими проблемами власники світлої шкіри (I, II фототипи). Чим світліший відтінок – тим вища ймовірність отримати опік. А за наявності родимок і ластовиння ризики ще вищі. Така шкіра практично ніколи не засмагає і за будь-яких зусиль темнішою вона не стане. Світлошкірим людям потрібно уникати прямих сонячних променів, а на відкритому повітрі використовувати максимальний захист — креми з SPF від 50 і вище.

Люди з III-IV фототипами шансів засмагнути більше, але й ризики не можна виключати. Рівень SPF можна знизити до 30, а за низької сонячної активності – до 20 – 25.

Найбільш оманливі фототипи – темні (V та VI). Смаглявий відтінок шкіри і відсутність опіків створюють помилкове відчуття безпеки, і є спокуса знехтувати запобіжними заходами. Але попри те, що ризики, наприклад, меланоми серед темношкірих людей нижчі, діагноз їм ставлять на пізніших стадіях. Також у них частіше, ніж у світлошкірих, з'являються порушення пігментації. Тому навіть дуже темній шкірі потрібний захист із SPF не нижче 15.