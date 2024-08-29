Летающие тепловизоры: ученые поняли, как комары чувствуют людей

Группа ученых обнаружила, что комары используют инфракрасное излучение для обнаружения людей, действуя как живые тепловизоры. Согласно исследованию, эта способность помогает комарам Aedes aegypti, являющимся многими вирусными заболеваниями, обнаруживать своих жертв.

Ученые ранее установили, что комары используют несколько каналов органов чувств для поиска людей, в частности, углекислый газ, запахи, зрение, а также конвекционное тепло и влажность, которые выделяет тело человека.

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Новое исследование комаров

Но упомянутые каналы чувств имеют свои ограничения., объяснил Авинаш Чандел, соавтор исследования и докторант UCSB. Комары воспринимают тепло с расстояния примерно 10 сантиметров., которое выделяет кожа, а после приземления они могут ощущать непосредственно температуру.

Испытание, проведены с комарами Aedes aegypti с клеточными моделями в разных условиях, показали, что в зоне с источником тепла насекомые активнее искали жертву. Команда обнаружила, что комары чувствуют инфракрасные волны тепла на расстоянии до 75 сантиметров.

Как комары чувствуют тепло человеческих тел

Структура "кол в ямке", расположена на кончике каждой антенны комара, обеспечивает высокую чувствительность к инфракрасному излучению. Она защищает от кондуктивного и конвективного тепла (т.е. от тепла на расстоянии и при непосредственном контакте с кожей), позволяя сосредоточиться на инфракрасном излучении, которое нагревает внутреннюю структуру антенны.

Эти открытия могут способствовать разработке новых методов борьбы с комарами., а также показывает, почему свободная одежда является эффективным средством против укусов комаров, блокируя не только доступ к коже, но и препятствуя восприятию тепла, которое излучается телом.