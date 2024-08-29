Летючі тепловізори: вчені зрозуміли, як комарі відчувають людей

Група науковців виявила, що комарі використовують інфрачервоне випромінювання для виявлення людей, діючи як живі тепловізори. Згідно з дослідженням, ця здатність допомагає комарам Aedes aegypti, які є багатьох вірусних захворювань, виявляти своїх жертв.

Науковці раніше встановили, що комарі використовують декілька каналів органів чуття для пошуку людей, зокрема вуглекислий газ, запахи, зір, а також конвекційне тепло та вологість, які виділяє людське тіло.

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Нове дослідження комарів

Але згадані канали чуття мають свої обмеження, пояснив Авінаш Чандел, співавтор дослідження та докторант UCSB. Комарі сприймають тепло з відстані приблизно 10 сантиметрів, яке виділяє шкіра, а після приземлення вони можуть відчувати безпосередньо температуру.

Випробування, проведені з комарами Aedes aegypti з клітинними моделями в різних умовах, показали, що в зоні з джерелом тепла комахи активніше шукали жертву. Команда виявила, що комарі відчувають інфрачервоні хвилі тепла на відстані до 75 сантиметрів.

Як комарі відчувають тепло людських тіл

Структура "кілочок у ямці", розташована на кінчику кожної антени комара, забезпечує високу чутливість до інфрачервоного випромінювання. Вона захищає від кондуктивного та конвективного тепла (тобто від тепла на відстані та під час безпосереднього контакту зі шкірою), дозволяючи зосередитися на інфрачервоному випромінюванні, яке нагріває внутрішню структуру антени.

Ці відкриття може сприяти розробці нових методів боротьби з комарами, а також показує, чому вільний одяг є ефективним засобом проти укусів комарів, блокуючи не тільки доступ до шкіри, але й перешкоджаючи сприйняттю тепла, яке випромінюється тілом.