Колыбельные полезны не только для детей

Ученые из Тайваня, кажется, нашли альтернативу лекарствам для пожилых людей, имеющих проблемы со сном.

Проблемы со сном у пожилых людей

Специалисты Национального фонда сна США (National Sleep Foundation) считают, что пожилым людям необходимо спать минимум 7 – 8 часов в сутки для полноценного восстановления организма. Но, как правило, они спят поменьше и обычно у них более короткая фаза гибернации.

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Это создает серьезные риски для их здоровья: да, в недавнем исследовании ученые обнаружили тесная связь между нарушениями сна и риском нейродегенеративных заболеваний. У пожилых людей, которым на засыпание требуется от 30 минут и более, вероятность развития деменции в течение пяти лет была на 45% выше.

Новое исследование влияния музыки на сон

Ученые из Национального университета Ченг Кунг в Тайване решили оценить эффективность различных способов преодоления проблем со сном у людей постарше, сосредоточившись главным образом на пользе успокаивающей музыки. Они проанализировали пять исследований, в которых участвовало всего 288 пациентов с нарушениями сна.

В этих работах сравнивалась эффективность прослушивания музыки перед сном и медикаментозных методов лечения, а также влияние ритмических и успокаивающих мелодий. Приблизительно половина добровольцев слушала перед сном разную музыку, другие получали терапию от бессонницы или вообще не принимали никаких лекарств.

Спокойная музыка улучшает сон

Результаты показали, что прослушивание приятной музыки с медленным темпом в течение 30 минут значительно улучшило засыпание и качество сна пациентов по сравнению с ритмичными мелодиями. Музыкальная терапия также оказалась эффективнее снотворных средств. Ученые предположили, что она может снижать стресс и тревогу, замедляя дыхание и частоту сердечных сокращений.

Музыкальная терапия безопасна, проста в применении и может эффективно улучшить качество сна у пожилых людей.

– подытожили ученые.

Авторы обзора также выяснили, что максимальный эффект достигается после четырех недель лечения бессонницы колыбельной.