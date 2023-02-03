Колискові корисні не лише для дітей

Вчені з Тайваню, здається, знайшли альтернативу лікам для людей похилого віку, які мають проблеми зі сном.

Проблеми зі сном у літніх людей

Фахівці Національного фонду сну США (National Sleep Foundation) вважають, що людям похилого віку необхідно спати мінімум 7 – 8 годин на добу для повноцінного відновлення організму. Але, як правило, вони сплять трохи менше і зазвичай у них коротша фаза глибокого сну.

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Це створює серйозні ризики для їхнього здоров'я: так, у недавньому дослідженні вчені виявили тісний зв'язок між порушеннями сну та ризиком нейродегенеративних захворювань. У людей похилого віку, яким на засипання потрібно від 30 хвилин і більше, ймовірність розвитку деменції протягом п'яти років була на 45% вищою.

Нове дослідження впливу музики на сон

Вчені з Національного університету Ченг Кунг у Тайвані вирішили оцінити ефективність різних способів подолання проблем зі сном у людей старшого віку, зосередившись головним чином на користі заспокійливої ​​музики. Вони проаналізували п'ять досліджень, у яких брали участь загалом 288 пацієнтів з порушеннями сну.

У цих роботах порівнювалася ефективність прослуховування музики перед сном та медикаментозних методів лікування, а також вплив ритмічних мелодій та заспокійливих. Приблизно половина добровольців слухала перед сном різну музику, інші отримували терапію від безсоння або взагалі не приймали жодних ліків.

Спокійна музика покращує сон

Результати показали, що прослуховування приємної музики з повільним темпом протягом 30 хвилин значно покращило засинання та якість сну пацієнтів порівняно з ритмічними мелодіями. Музична терапія також виявилася ефективнішою за снодійні засоби. Вчені припустили, що вона може знижувати рівень стресу та тривоги, уповільнюючи дихання та частоту серцевих скорочень.

Музична терапія безпечна, проста у застосуванні і може ефективно покращити якість сну у людей похилого віку,

– підсумували вчені.

Автори огляду також з'ясували, що максимальний ефект досягається після чотирьох тижнів лікування безсоння колисковими.