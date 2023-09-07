Число случаев заболеваний раком в молодом возрасте критически возросло

7 сентября 2023, 11:10
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Источник:

The Guardian

Число людей до 50 лет, у которых был диагностирован рак, за последние 30 лет выросло на 80%. Это тревожный сигнал для человечества.

Эти новые данные были опубликованы в специализированном журнале по медицине рака BMJ Oncology.

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Какая статистика онкозаболеваний в молодом возрасте

Глобальные случаи раннего начала рака также участились – с 1,82 миллионов случаев в 1990 году до 3,26 миллионов в 2019 году.

Факторами роста числа молодых людей, больных раком, могут быть:

  • неправильное питание,
  • чрезмерное употребление алкоголя и табака,
  • недостаточная физическая активность и ожирение.
  • увеличение стресса
  • и неблагоприятная экология.

Что нужно знать об онкологических заболеваниях

Эти заболевания возникают вследствие неконтролируемого роста и распространения злокачественных клеток в организме человека. Они могут влиять на любой орган или ткань тела и требуют комплексного лечения, включая хирургические вмешательства, химиотерапию и радиотерапию. Раннее выявление и профилактика играют немаловажную роль в борьбе с раковыми заболеваниями.
Автор: Анастасія Лукашевська