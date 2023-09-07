Число случаев заболеваний раком в молодом возрасте критически возросло
7 сентября 2023, 11:10Читати новину українською
Источник:The Guardian
Число людей до 50 лет, у которых был диагностирован рак, за последние 30 лет выросло на 80%. Это тревожный сигнал для человечества.
Эти новые данные были опубликованы в специализированном журнале по медицине рака BMJ Oncology.
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Какая статистика онкозаболеваний в молодом возрасте
Глобальные случаи раннего начала рака также участились – с 1,82 миллионов случаев в 1990 году до 3,26 миллионов в 2019 году.
Факторами роста числа молодых людей, больных раком, могут быть:
- неправильное питание,
- чрезмерное употребление алкоголя и табака,
- недостаточная физическая активность и ожирение.
- увеличение стресса
- и неблагоприятная экология.