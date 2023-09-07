Кількість випадків захворювань на рак у молодому віці критично зросла

Кількість людей до 50 років, у яких було діагностовано рак, за останні 30 років зросла на 80%. Це тривожний сигнал для людства.

Ці нові дані опублікували у спеціалізованому журналі з медицини раку BMJ Oncology.

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Яка статистика онкозахворювань у молодому віці

Глобальні випадки раннього початку раку також почастішали – з 1,82 мільйона випадків в 1990 році до 3,26 мільйона у 2019 році.

Чинниками зростання кількості молодих людей, хворих на рак, можуть бути:

неправильне харчування,

надмірне вживання алкоголю й тютюну,

недостатня фізична активність і ожиріння.

збільшення стресу

та несприятлива екологія.