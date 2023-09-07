Кількість випадків захворювань на рак у молодому віці критично зросла

7 вересня 2023, 11:10
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Джерело:

The Guardian

Кількість людей до 50 років, у яких було діагностовано рак, за останні 30 років зросла на 80%. Це тривожний сигнал для людства.

Ці нові дані опублікували у спеціалізованому журналі з медицини раку BMJ Oncology.

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Яка статистика онкозахворювань у молодому віці 

Глобальні випадки раннього початку раку також почастішали – з 1,82 мільйона випадків в 1990 році до 3,26 мільйона у 2019 році.

Чинниками зростання кількості молодих людей, хворих на рак, можуть бути:

  • неправильне харчування,
  • надмірне вживання алкоголю й тютюну,
  • недостатня фізична активність і ожиріння.
  • збільшення стресу
  • та несприятлива екологія.

Що треба знати про онкологічні захворювання

 Ці хвороби виникають внаслідок неконтрольованого росту й поширення злоякісних клітин в організмі людини. Вони можуть впливати на будь-який орган чи тканину тіла та вимагають комплексного лікування, включно з хірургічними втручаннями, хімієтерапією та радіотерапією. Раннє виявлення та профілактика грають важливу роль у боротьбі з раковими захворюваннями.
Автор: Анастасія Лукашевська