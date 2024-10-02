В Украине заработала е-система для отслеживания медицинского каннабиса: когда его начнут продавать
Источник:"Украинская Правда. Жизнь"
В Украине с 1 октября заработала система электронных решений для медицинского каннабиса. В ней будут фиксировать все виды операций с этим препаратом от импорта или выращивания до отпуска в аптеке.
Об этом рассказали заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич и председатель Украинской ассоциации медицинского каннабиса Геннадий Шабас во время пресс-конференции, сообщает "Украинская Правда. Жизнь".
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Как будет работать е-система для отслеживания медицинского каннабиса
Система будет фиксировать все 35 видов операций с медицинским каннабисом – от выращивания до реализации. Каждый процесс будет фиксироваться в системе не позднее, чем на следующий день после его проведения.
Электронную систему создали на платформе Дія.Engine. В ней должны регистрироваться:
- аптеки, которые планируют изготавливать лекарственные средства из растительной субстанции каннабиса;
- лечебно-профилактические учреждения, которые намерены использовать в своей медицинской практике готовые лекарственные средства из медицинского каннабиса;
- импортеры, которые будут ввозить на территорию Украины семена или посадочный материал конопли для медицинских целей, растительную субстанцию каннабиса для изготовления лекарственных средств или готовые лекарственные средства из медицинского каннабиса и тому подобное.
Сейчас в е-системе зарегистрировалась только одна аптека из Черкасс.
Обратите внимание. Лекарства на основе каннабиса будут выдавать только на основании е-рецепта. Его сможет выписать врач как первичной, так и специализированной медицинской помощи.
Когда лекарства на основе каннабиса смогут появиться в продаже
По словам председателя Украинской ассоциации медицинского каннабиса Геннадия Шабаса, к сожалению, пока не зарегистрировали ни одного активного фармацевтического ингредиента, который можно завозить в страну и производить из него лекарства в аптеке.
Мы сейчас уговариваем производителей из других стран зарегистрироваться в Украине. Хотя они понимают, что с тем перечнем болезней и с той регуляцией – это не о бизнесе, а о помощи,
– сказал он.
Шабас добавил, что сейчас ожидается постановление от Минздрава, которое позволит начать процесс квотирования для ввоза препаратов на основе медицинского каннабиса и его составляющих. Без этого невозможно начать процесс продажи.
Также сейчас пытаются расширить сеть аптек, которые могут производить лекарства на основе медицинского каннабиса. 3 – 4 месяца назад их было всего 35 на всю Украину.
Геннадий Шабас выразил надежду, что первым пациентам лекарства на основе медицинского каннабиса предоставят уже в этом году.