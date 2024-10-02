В Украине заработала е-система для отслеживания медицинского каннабиса: когда его начнут продавать

В Украине с 1 октября заработала система электронных решений для медицинского каннабиса. В ней будут фиксировать все виды операций с этим препаратом от импорта или выращивания до отпуска в аптеке.

Об этом рассказали заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич и председатель Украинской ассоциации медицинского каннабиса Геннадий Шабас во время пресс-конференции, сообщает "Украинская Правда. Жизнь".

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Как будет работать е-система для отслеживания медицинского каннабиса

Система будет фиксировать все 35 видов операций с медицинским каннабисом – от выращивания до реализации. Каждый процесс будет фиксироваться в системе не позднее, чем на следующий день после его проведения.

Электронную систему создали на платформе Дія.Engine. В ней должны регистрироваться:

аптеки, которые планируют изготавливать лекарственные средства из растительной субстанции каннабиса;

лечебно-профилактические учреждения, которые намерены использовать в своей медицинской практике готовые лекарственные средства из медицинского каннабиса;

импортеры, которые будут ввозить на территорию Украины семена или посадочный материал конопли для медицинских целей, растительную субстанцию каннабиса для изготовления лекарственных средств или готовые лекарственные средства из медицинского каннабиса и тому подобное.

Сейчас в е-системе зарегистрировалась только одна аптека из Черкасс.

Обратите внимание. Лекарства на основе каннабиса будут выдавать только на основании е-рецепта. Его сможет выписать врач как первичной, так и специализированной медицинской помощи.

Когда лекарства на основе каннабиса смогут появиться в продаже

По словам председателя Украинской ассоциации медицинского каннабиса Геннадия Шабаса, к сожалению, пока не зарегистрировали ни одного активного фармацевтического ингредиента, который можно завозить в страну и производить из него лекарства в аптеке.

Мы сейчас уговариваем производителей из других стран зарегистрироваться в Украине. Хотя они понимают, что с тем перечнем болезней и с той регуляцией – это не о бизнесе, а о помощи,

– сказал он.

Шабас добавил, что сейчас ожидается постановление от Минздрава, которое позволит начать процесс квотирования для ввоза препаратов на основе медицинского каннабиса и его составляющих. Без этого невозможно начать процесс продажи.

Также сейчас пытаются расширить сеть аптек, которые могут производить лекарства на основе медицинского каннабиса. 3 – 4 месяца назад их было всего 35 на всю Украину.

Геннадий Шабас выразил надежду, что первым пациентам лекарства на основе медицинского каннабиса предоставят уже в этом году.