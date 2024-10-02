В Україні запрацювала е-система для відстеження медичного канабісу: коли його почнуть продавати

В Україні від 1 жовтня запрацювала система електронних рішень для медичного канабісу. У ній фіксуватимуть всі види операцій з цим препаратом – від імпорту або вирощування до відпуску в аптеці.

Про це розповіли заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич та голова Української асоціації медичного канабісу Геннадій Шабас під час пресконференції, повідомляє "Українська Правда. Життя".

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Як працюватиме е-система для відстеження медичного канабісу

Система фіксуватиме усі 35 видів операцій з медичним канабісом – від вирощування до реалізації. Кожен процес фіксуватиметься у системі не пізніше, ніж на наступний день після його проведення.

Електронну систему створили на платформі Дія.Engine. У ній мають реєструватися:

аптеки, які планують виготовляти лікарські засоби з рослинної субстанції канабісу;

лікувально-профілактичні заклади, які мають намір використовувати у своїй медичній практиці готові лікарські засоби з медичного канабісу;

імпортери, які будуть ввозити на територію України насіння чи садивний матеріал конопель для медичних цілей, рослинну субстанцію канабісу для виготовлення лікарських засобів чи готові лікарські засоби з медичного канабісу тощо.

Наразі в е-системі зареєструвалася лише одна аптека з Черкас.

Зверніть увагу. Ліки на основі канабісу видаватимуть тільки на підставі е-рецепта. Його зможе виписати лікар як первинної, так і спеціалізованої медичної допомоги.

Коли ліки на основі канабісу зможуть з'явитися у продажу

За словами голови Української асоціації медичного канабісу Геннадія Шабаса, на жаль, поки що не зареєстрували жодного активного фармацевтичного інгредієнта, який можна завозити до країни та виробляти з нього ліки в аптеці.

Ми зараз вмовляємо виробників з інших країн зареєструватися в Україні. Хоча вони розуміють, що з тим переліком хвороб і з тією регуляцією – це не про бізнес, а про допомогу,

– сказав він.

Шабас додав, що наразі очікується постанова від МОЗ, яка дозволить розпочати процес квотування для ввезення препаратів на основі медичного канабісу та його складників. Без цього неможливо розпочати процес продажу.

Також зараз намагаються розширити мережу аптек, які можуть виробляти ліки на основі медичного канабісу. 3 – 4 місяці тому їх було лише 35 на всю Україну.

Геннадій Шабас висловив сподівання, що першим пацієнтам ліки на основі медичного канабісу нададуть вже цього року.