Тип сна, который может привести к ожирению и проблемам с метаболизмом

Казалось бы, что плохого может быть в дневном сне. Впрочем, ученые снова удивили – сиеста или дремание могут повышать риски ожирения и метаболического синдрома.

В исследовании приняли участие 3275 человек, их средний возраст – 41 год. Оказалось, что сиесты свыше 30 минут были связаны с ухудшением здоровья. 24 Канал рассказывает поподробнее.

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Каким образом дневной сон ухудшал здоровье:

повышал индекс массы тела (ИМТ),

а также уровень глюкозы в крови натощак,

у участников также наблюдали повышение АД.

Для сравнения, участники исследования, спавшие днем менее 30 минут, не имели повышенного риска ожирения или метаболического синдрома.

В частности, исследователи обнаружили, что у тех, кто спал днем дольше получаса, ИМТ увеличивается на 2,1%, а показатель MetS (метаболический синдром) – на 8,1%.

Что это значит

Доктор Карлеара Вайс отметила, что результаты исследования помогут врачам лучше понять и сформулировать эффект домино, который может возникнуть с изменениями сна.

Это влияет на регуляцию гормонов, настроение, концентрацию, физическую работоспособность. Поэтому более длинная сиеста повлияет на работу биологических часов, а затем и на гормональную регуляцию и метаболизм,

– сказала исследовательница.