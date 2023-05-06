Тип сну, який може призвести до ожиріння та проблем з метаболізмом

Здавалось би, що поганого може бути у денному сні. Втім, вчені знову здивували – сієста або дрімання можуть підвищувати ризики ожиріння та метаболічного синдрому.

У дослідженні взяли участь 3275 людей, їх середній вік – 41 рік. Виявилось, що сієсти тривалістю понад 30 хвилин були пов'язані з погіршенням здоров'я. 24 Канал розповідає детальніше.

Дивіться також Чому виникає хропіння та чим це небезпечно

Яким чином денний сон погіршував здоров'я:

підвищував індекс маси тіла (ІМТ),

а також рівень глюкози в крові натщесерце,

в учасників також спостерігали підвищення артеріального тиску.

Для порівняння, учасники дослідження, які спали вдень менше ніж 30 хвилин, не мали підвищеного ризику ожиріння чи метаболічного синдрому.

Зокрема, дослідники виявили, що у тих, хто спав удень довше ніж пів години, ІМТ збільшується на 2,1%, а показник MetS (метаболічний синдром) – на 8,1%.

Що це означає

Доктор Карлеара Вайс зазначила, що результати дослідження можуть допомогти лікарям краще зрозуміти та сформулювати ефект доміно, який може виникнути зі змінами сну.

Це впливає на регуляцію гормонів, на настрій, концентрацію, фізичну працездатність. Тож довша сієста вплине на роботу біологічного годинника, а потім і на гормональну регуляцію та метаболізм,

– сказала дослідниця.