Когда нужно обратиться к гинекологу
Источник:NHS
Гинеколог занимается заболеваниями женской репродуктивной системы. Каждой взрослой женщине рекомендуют его посещать не реже одного раза в год.
Гинеколог – это врач, занимающийся лечением, диагностикой и профилактикой болезней женской репродуктивной системы. Она состоит из внутренних и наружных органов. К внутренним относятся яичники, фаллопиевы трубы, матка и влагалище. К внешним – половые губы и клитор.
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Лечащий гинеколог
Гинеколог лечит следующие заболевания и состояния:
- нерегулярный менструальный цикл;
- боль при менструации;
- кровотечения из половых органов;
- воспаление слизистых оболочек наружных половых органов;
- инфекции, передающиеся половым путем;
- полипы в матке.
Гинеколог проводит профилактические осмотры – проверяет общее состояние женщины, делает УЗИ и берет мазки. Еще он может проконсультировать пациентку по контрацепции, гигиене, планированию беременности.
Когда обращаться к гинекологу
К гинекологу следует обратиться, если есть:
- изменения в менструальном цикле;
- кровотечение в половых органах;
- боли в половых органах;
- зуд в области половых органов;
- симптомы менопаузы.
Мичиганский университет рекомендует посещать гинеколога с 13 – 15 лет. Врач осмотрит, как развивается ребенок, сможет ответить на вопросы и проконсультировать по волнующим пациента темам.
Посещать гинеколога рекомендуют не реже одного раза в год. Врач опросит пациентку об общем состоянии здоровья, проведет гинекологический осмотр и возьмет мазок на пап-тест, обследует шейку матки.
К гинекологу лучше сходить и при планировании ребенка – врач ответит на возможные вопросы о беременности, расскажет, как изменится образ жизни, объяснит, нужно ли отказываться от любого лекарства, которое женщина принимает.
Как записаться к гинекологу
Гинеколог – это врач первого звена, в него можно записаться самостоятельно на сайте helsi.me, без направления другого специалиста.