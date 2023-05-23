Когда нужно обратиться к гинекологу

Гинеколог занимается заболеваниями женской репродуктивной системы. Каждой взрослой женщине рекомендуют его посещать не реже одного раза в год.

Гинеколог – это врач, занимающийся лечением, диагностикой и профилактикой болезней женской репродуктивной системы. Она состоит из внутренних и наружных органов. К внутренним относятся яичники, фаллопиевы трубы, матка и влагалище. К внешним – половые губы и клитор.

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Лечащий гинеколог

Гинеколог лечит следующие заболевания и состояния:

нерегулярный менструальный цикл;

боль при менструации;

кровотечения из половых органов;

воспаление слизистых оболочек наружных половых органов;

инфекции, передающиеся половым путем;

полипы в матке.

Гинеколог проводит профилактические осмотры – проверяет общее состояние женщины, делает УЗИ и берет мазки. Еще он может проконсультировать пациентку по контрацепции, гигиене, планированию беременности.

Когда обращаться к гинекологу

К гинекологу следует обратиться, если есть:

изменения в менструальном цикле;

кровотечение в половых органах;

боли в половых органах;

зуд в области половых органов;

симптомы менопаузы.

Мичиганский университет рекомендует посещать гинеколога с 13 – 15 лет. Врач осмотрит, как развивается ребенок, сможет ответить на вопросы и проконсультировать по волнующим пациента темам.

Посещать гинеколога рекомендуют не реже одного раза в год. Врач опросит пациентку об общем состоянии здоровья, проведет гинекологический осмотр и возьмет мазок на пап-тест, обследует шейку матки.

К гинекологу лучше сходить и при планировании ребенка – врач ответит на возможные вопросы о беременности, расскажет, как изменится образ жизни, объяснит, нужно ли отказываться от любого лекарства, которое женщина принимает.

Как записаться к гинекологу

Гинеколог – это врач первого звена, в него можно записаться самостоятельно на сайте helsi.me, без направления другого специалиста.