Коли потрібно звернутися до гінеколога

Гінеколог займається захворюваннями жіночої репродуктивної системи. Кожній дорослій жінці рекомендують його відвідувати не рідше разу на рік.

Гінеколог – це лікар, який займається лікуванням, діагностикою та профілактикою хвороб жіночої репродуктивної системи. Вона складається з внутрішніх та зовнішніх органів. До внутрішніх належать яєчники, фаллопієві труби, матка та піхва. До зовнішніх – статеві губи та клітор.

Також на тему Що відбувається з тілом жінки під час менструального циклу

Що лікує гінеколог

Гінеколог лікує такі захворювання та стани:

нерегулярний менструальний цикл;

біль при менструації ;

кровотечі зі статевих органів;

запалення слизових оболонок зовнішніх статевих органів;

інфекції, що передаються статевим шляхом;

поліпи у матці.

Гінеколог проводить і профілактичні огляди – перевіряє загальний стан жінки, робить УЗД та бере мазки. Ще він може проконсультувати пацієнтку з питань контрацепції, гігієни, планування вагітності.

Коли звертатися до гінеколога

До гінеколога потрібно звернутися, якщо є:

зміни у менструальному циклі;

кровотеча у статевих органах;

біль у статевих органах;

свербіж в області статевих органів;

симптоми менопаузи.

Мічиганський університет рекомендує відвідувати гінеколога з 13 – 15 років. Лікар огляне, як розвивається дитина, зможе відповісти на запитання та проконсультувати за темами, що хвилюють пацієнта.

Відвідувати гінеколога рекомендують не рідше одного разу на рік. Лікар опитає пацієнтку про загальний стан здоров'я, проведе гінекологічний огляд та візьме мазок на пап-тест, обстежить шийку матки.

До гінеколога краще сходити і при плануванні дитини – лікар відповість на можливі питання про вагітність, розповість, як зміниться спосіб життя, пояснить, чи потрібно відмовлятися від будь-яких ліків, які жінка приймає.

Як записатися до гінеколога

Гінеколог – це лікар першої ланки, до нього можна записатися самостійно на сайті helsi.me, без направлення іншого фахівця.