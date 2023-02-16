Как заниматься спортом во время отключения света: советы эксперта

Уже четыре месяца украинцы живут, подстраиваясь под графики отключения света. Большинство из нас привыкли планировать жизнь на дне вперед, если с работой и домашними делами это удается, то спорт может постоянно отходить на второй план.

О том, как не терять физическую форму при отсутствии света 24 канала рассказала врач-терапевт и health-экспертка Ульяна Вернер.

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Первое, на что вам нужно обратить внимание, – это четкий распорядок тренировок. Иногда очень хочется найти себе оправдание и провести несколько лишних часов в постели, но без дисциплины и самоконтроля трудно достичь результата. Даже при условии отключения света возможность для спорта есть всегда.

Утренняя тренировка

Ульяна Вернер Один из вариантов, который может помочь вам не терять физическую форму – это занятие спортом утром. Конечно, такой способ подходит не всем, особенно людям, которые обожают провести немного больше времени в постели. Также нужно помнить, что нельзя тренироваться на голодный желудок, питательный завтрак должен быть перед выполнением упражнений”.

исследование говорят нам о том, что утренние упражнения запускают процесс полезных изменений в метаболизме скелетных мышц. Эти изменения включают большую активацию гликолитических путей, большее использование углеводов и альтернативных источников энергии, усиленное расщепление жиров и аминокислот, а также адаптацию к системным затратам энергии.

Вы можете выбрать тот вид деятельности, который больше нравится. К примеру: бег, йога, пилатес, стретчинг или тренировка по видео-урокам. Главное, что все это можно делать дома без специального оборудования.

Обеденная тренировка

Если утренние упражнения вам не подходят, как альтернатива – обеденное время. Спортивный перерыв – новый тренд, который только приобретает популярность. Это, например, когда вы внутри рабочего дня выделяете час для тренировки.

Исследование показывают, что такой вид активности улучшает ресурсы сотрудников: эмоциональную энергию и когнитивную живость на работе. Такой перерыв будет очень полезен для людей, работающих на дому. Потратив всего 30 минут на тренировку, можно улучшить свое внимание и производительность.

Вечерняя тренировка

Но самым популярным временем для упражнений остается вечер. Понятно почему – у многих людей просто нет времени на спорт с утра или днем. И это имеет свою пользу: физическая активность во второй половине дня помогает вам спать лучше.

Исследование показывают, что люди, занимающиеся спортом вечером, минимум за 5 часов до сна, проводят 21,2% своего времени в глубоком сне. Без упражнений средний показатель составил 19,9%. Хотя разница небольшая, она статистически значима. Фаза гибернации особенно важна для физического восстановления.

Как заниматься без света

Даже при отсутствии света, вы можете продолжать тренировку. Устроив приятную атмосферу при свечах заняться йогой или пилатесом: просто сохраните любимые тренировочные программы на телефон, так вы сможете не пропускать занятия.

Преимущество тренировок дома в том, что в большинстве случаев вам не требуется специального оборудования, а спорт при выключении света может стать хорошим способом проведения свободного времени. Тренировки без дополнительных тренажеров также могут быть эффективными.

Ульяна Вернер “Для правильной работы мышц нужно сначала успокоить нервную систему. Вот почему важно использовать визуализацию и изображение для оптимизации своих результатов. Эти методы заключаются в работе нервной системы, чтобы привыкнуть к движениям, которые вы выполняете. Поэтому при условии повторения тренировок 4 – 5 раз в неделю и правильной технике вы получите желаемый результат”.

Вопреки всем препятствиям физическая активность должна быть в вашем списке дел, потому что только благодаря работе над собой и своим телом вы сможете укрепить организм и здоровье. Выберите тот спорт, который вам понравится, и проводите "темные" времена суток не только с удовольствием, но и с пользой для себя.