Як займатися спортом під час відключень світла: поради експертки

Вже чотири місяці українці живуть, підлаштовуючись під графіки відключення світла. Більшість з нас звикла планувати життя на дні вперед, якщо з роботою та домашніми справами це вдається, то спорт може постійно відходити на другий план.

Про те, як не втрачати фізичну форму при відсутності світла 24 каналу розповіла лікарка-терапевтка та health-експертка Уляна Вернер.

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Перше, на що вам потрібно звернути увагу – це чіткий розпорядок тренувань. Іноді дуже хочеться знайти собі виправдання та провести кілька зайвих годин в ліжку, але без дисципліни та самоконтролю важко досягнути результату. Навіть при умові відключення світла, можливість для спорту є завжди.

Ранкове тренування

Уляна Вернер “Один із варіантів, який може допомогти вам не втрачати фізичну форму – це заняття спортом зранку. Звісно, такий спосіб підходить не всім, особливо людям, які обожнюють провести трохи більше часу в ліжку. Також, потрібно пам’ятати, що не можна тренуватись на голодний шлунок, поживний сніданок повинен бути перед виконанням вправ”.

Дослідження говорять нам про те, що ранкові вправи запускають процес корисних змін в метаболізмі скелетних м’язів. Ці зміни включають більшу активацію гліколітичних шляхів, більше використання вуглеводів та альтернативних джерел енергії, посилене розщеплення жирів і амінокислот, а також, адаптацію до системних витрат енергії.

Ви можете обрати той вид діяльності, який найбільше до вподоби. Наприклад: біг, йога, пілатес, стретчинг або тренування по відео-урокам. Головне, що все це можна виконувати вдома без спеціального обладнання.

Обіднє тренування

Якщо ранкові вправи вам не підходять, як альтернатива – обідній час. Спортивна перерва – новий тренд, який тільки набуває популярності. Це, наприклад, коли ви всередині робочого дня виділяєте годину на тренування.

Дослідження показують, що такий вид активності покращує ресурси співробітників: емоційну енергію та когнітивну жвавість на роботі. Така перерва буде дуже корисна для людей, які працюють вдома. Витративши лише 30 хвилин на тренування, можна покращити свою увагу та продуктивність.

Вечірнє тренування

Але найбільш популярним часом для вправ залишається вечір. Зрозуміло чому – у багатьох людей просто немає часу на спорт зранку або вдень. І це має свою користь: фізична активність у другій половині дня допомагає вам краще спати.

Дослідження показують, що люди які займаються спортом ввечері, мінімум за 5 годин до сну, проводять 21,2% свого часу у глибокому сні. Без вправ середній показник становив 19,9%. Хоча різниця невелика, вона статистично значуща. Фаза глибокого сну особливо важлива для фізичного відновлення.

Як займатися без світла

Навіть за умови відсутності світла, ви можете продовжувати тренування. Влаштувавши приємну атмосферу при свічках зайнятись йогою або пілатесом: просто збережіть улюблені програми тренувань на телефон, так ви зможете не пропускати заняття.

Перевага тренувань вдома в тому, що в більшості випадків вам не потрібне спеціальне обладнання, а спорт під час вимкнення світла може стати гарним способом проведення вільного часу. Тренування без додаткових тренажерів також можуть бути ефективними.

Уляна Вернер “Для правильної роботи м'язів потрібно спочатку заспокоїти нервову систему. Ось чому важливо використовувати візуалізацію та зображення, щоб оптимізувати свої результати. Ці методи полягають у роботі нервової системи, щоб звикнути до рухів, які ви виконуєте. Тому, при умові повторення тренувань 4 – 5 разів в тиждень та правильній техніці, ви отримаєте бажаний результат”.

Всупереч всім перешкодам фізична активність має бути у вашому списку справ, бо тільки завдяки роботі над собою та своїм тілом, ви зможете зміцнити організм та здоров'я. Оберіть той спорт, який буде вам довподоби, та проводьте "темні" часи доби не лише з задоволенням, але і з користю для себе.