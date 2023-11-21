Год согласия по законодательству отличается в разных странах. Но кроме законов есть и биологические, психологические и другие факторы, которые определяют готов ли организм к сексу.

Ученые часто проводят анкетирование среди подростков, стремясь выяснить, когда они впервые вступают в половые отношения. К примеру, Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) провели опрос среди американских старшеклассников в возрасте от 14 до 18 лет.

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С какого возраста люди готовы к сексу

Чуть менее 40% опрошенных заявили, что уже имели опыт сексуальных отношений. Эти статистические данные коррелируют с общими тенденциями. Однако вопрос о том, готовы ли вы к сексу, всегда остается на вашем личном усмотрении.

Секс с любимым человеком считается важным событием в жизни, поэтому важно помнить о контрацепции во избежание нежелательных беременностей или передачи инфекций. Нормально не иметь секса в 20, 25 или даже 30 лет. Девственность не является патологией и скорее отражает духовные, а не биологические аспекты. Поэтому утверждать, что в определенном возрасте обязательно нужно приступить к половой жизни, неправильно.

К 14 – 16 годам подростки формируют свою сексуальность в соответствии с биологическим полом, у них возникает сексуальный интерес. Их решение о сексе может быть осознанным и здоровым. Это нижний предел возраста. Но каждый человек развивает свою сексуальность индивидуально: у кого-то есть первый опыт у 16, а у кого-то только у 27. И то, и другое считается нормальным. Разные люди готовы к сексу в разное время, и это естественный процесс.

Как понять, что вы готовы

Перед первым сексом стоит поговорить с партнером о ваших ожиданиях и эмоциях, честно сказать, если после разговора вы все еще думаете, что не готовы. Обсудите контрацепцию и условьтесь, что сможете остановиться в любой момент.

А еще стоит задать несколько вопросов себе:

Испытываю ли я давление со стороны любого, например партнера, друзей или родных?

Могу я потом пожалеть о чем-нибудь?

Соглашаюсь ли я на секс только для того, чтобы удержать партнера?

Если на один из этих вопросов вы ответили положительно, подумайте лучше, стоит ли начинать сейчас, и поговорите об этом со своим партнером.