В какое время суток и день недели люди больше всего прокрастинируют

Если внезапно посреди рабочего дня у вас пропало желание что-то делать, то посмотрите на часы: скорее всего, стрелки покажут время 12:06. А день недели будет понедельником. Как выяснили исследователи, именно в этот день и в это время люди чаще всего прокрастинируют, то есть откладывают работу на потом.

Почему возникает прокрастинация

Иногда мы все вместо выполнения важных дел отвлекаемся на что-то другое. Половина респондентов сообщила, что для них самый популярный способ отвлечься – это посмотреть фильм или сериал.

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Второй по популярности способ – социальные сети, а около трети опрошенных идут немного вздремнуть или просто поваляться на кровати и уже потом возвращаться к делам.

Ну, правда, после такого отдыха у большинства людей возникает чувство вины: "Потратил время впустую. А мог бы давно бы уже все закончить". Но не спешите себя упрекать.

Польза прокрастинации

Исследования показали, что прокрастинация бывает полезной. Простые вещи вроде легкого перекуса или просмотра любимого сериала улучшают настроение, а значит, и работать после отдыха гораздо приятнее и продуктивнее, к тому же такие маленькие паузы можно сделать частью вознаграждения за законченные дела: сделал что-то – перекуси или полистай ленту соцсетей, прежде чем возвращаться к следующему делу.

Еще один плюс прокрастинации – она помогает оценить масштаб работы. Когда вы, наконец, беретесь за задание, которое долго откладывали, то часто понимаете, что оно было таким сложным, а значит, следующий раз у вас будет меньше поводов прокрастинировать.