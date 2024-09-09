В який час доби та день тижня люди найбільше прокрастинують

Якщо раптово посеред робочого дня у вас зникло бажання щось робити, то подивіться на годинник: швидше за все, стрілки покажуть час 12:06. А день тижня буде понеділком. Як з'ясували дослідники, саме у цей день і в цей час люди найчастіше прокрастинують, тобто відкладають роботу на потім.

Чому виникає прокрастинація

Деколи ми всі замість виконання важливих справ відволікаємось на щось інше. Половина респондентів повідомила, що для них найпопулярніший спосіб відволіктися – це подивитися фільм чи серіал.

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Другий за популярністю спосіб – соціальні мережі, а близько третини опитаних йдуть трохи подрімати або просто повалятися на ліжку і вже потім повертатися до справ.

Ну, щоправда, після такого відпочинку більшість людей виникає почуття провини: "Витратив час даремно. А міг би давно вже все закінчити". Але не поспішайте себе докоряти.

Користь прокрастинації

Дослідження показали, що прокрастинації буває корисною. Прості речі на зразок легкого перекусу або перегляду улюбленого серіалу покращують настрій, а отже, і працювати після відпочинку набагато приємніше і продуктивніше, до того ж такі маленькі паузи можна зробити частиною винагороди за закінчені справи: зробив щось – перекуси чи погортай стрічку соцмереж, перш ніж повертатись до наступної справи.

Ще один плюс прокрастинації – вона допомагає оцінити масштаб роботи. Коли ви, нарешті, беретесь за завдання, яке довго відкладали, то часто розумієте, що воно було таким складним, а отже, наступного разу у вас буде менше приводів прокрастинувати.