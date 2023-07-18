Что будет, если не завтракать до 11 часов утра: неожиданные результаты

Наше самочувствие и состояние здоровья во многом зависит от нас самих. Именно образ жизни, пищевые повадки влияют на то, как функционирует наш организм.

Легкое изменение образа жизни может иметь большое значение в вопросе достижения долголетия. Врач, нейробиологиня, автор книги "F-Bomb Longevity Made Easy" Джулия Джонс рассказала, когда лучшее время для завтрака.

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Врач убеждает, что завтракать нужно после 11 часов утра. Мол, эта простая привычка поможет продлить жизнь на 20 лет. По ее словам, такой режим питания помогает значительно снизить риск серьезных проблем со здоровьем, таких как диабет II типа и болезни сердца.

Нашей системе нужен отдых и его можно ей подарить, если оставить 16 часов (включая время, когда вы спите ночью) на голод, а затем есть в течение оставшихся 8 часов,

– объяснила Джулия.

Она также вспомнила научные исследования, подтверждающие ее слова. Они говорят, что люди едят слишком часто. Поэтому пищеварительная система организма нуждается в отдыхе, который позволит клеткам, органам и важным процессам приступить к работе, словно перегружая их.

Этот режим питания также известен как интервальное голодание. Он может иметь немало разных подходов, но именно рацион 16:8 (где 16 часов человек голодает, а 8 ест) является самым популярным.

В клинике Mayo Clinic тоже приводят данные, что в течение 8 часов следует питаться нормально, не отказывая себе в какой-либо пище. Так что ничего плохого в том, что начинать свой день с завтрака в 11 часов утра или сразу переходить к легкому обеду – нет.