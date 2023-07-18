Що буде, якщо не снідати до 11 години ранку: неочікувані результати

Наше самопочуття та стан здоров'я значної мірою залежить від нас самих. Саме спосіб життя, харчові звички впливають на те, як функціонує наш організм.

Легка зміна способу життя може мати велике значення у питанні досягнення довголіття. Лікарка, нейробіологиня, авторка книги "F-Bomb Longevity Made Easy" Джулія Джонс розповіла, коли найкращий час для сніданку.

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Лікарка переконує, що снідати потрібно після 11 години ранку. Мовляв, ця проста звичка допоможе подовжити життя на 20 років. За її словами, такий режим харчування допомагає значно знизити ризик серйозних проблем зі здоров'ям, таких як діабет II типу та хвороби серця.

Нашій системі потрібен відпочинок і його можна їй подарувати, якщо залишити 16 годин (включаючи час, коли ви спите вночі) на голод, а потім їсти впродовж 8 годин, які залишилися,

– пояснила Джулія.

Вона також пригадала наукові дослідження, які є підтвердженням її словам. Вони свідчать, що люди їдять занадто часто. Тому травна система організму потребує відпочинку, який дозволить клітинам, органам та важливим процесам розпочати роботу, ніби перевантажуючи їх.

Цей режим харчування також відомий як інтервальне голодування. Він може мати чимало різних підходів, але саме раціон 16:8 (де 16 годин людина голодує, а 8 їсть) є найпопулярнішим.

У клініці Mayo Clinic теж наводять дані, що впродовж 8 годин слід харчуватися нормально, не відмовляючи собі в будь-якій їжі. Тож, нічого поганого у тому, що розпочинати свій день зі сніданку об 11 годині ранку чи відразу переходити до легкого обіду – немає.