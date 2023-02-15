Когда лучше заниматься спортом, чтобы похудеть

Исследователи из Швеции и Дании провели эксперименты на мышах и выяснили, в какое время суток физические упражнения наиболее эффективны для похудения.

Малоподвижный образ жизни и ожирение – основные факторы риска диабета второго типа. Его профилактика – физические упражнения и разумные ограничения в питании.

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Новое исследование физической активности

Почти все клетки в организме имеют внутренние циркадные часы, которые синхронизируются сигналами извне. Этот механизм адаптирует физиологию организма в течение 24-часового цикла в день – ночь. Ученые из Каролинского института (Швеция) и Копенгагенского университета (Дания) провели исследования на мышах, чтобы больше узнать об этих процессах и их связи с похудением.

Эксперимент проводили на мышах, которых заставляли интенсивно двигаться в разное время суток. При этом каждые четыре часа ученые принимали образцы жировой ткани животных для изучения маркеров метаболизма жиров и анализа генов.

Утренние упражнения сжигают больше калорий

Выяснилось, что физическая активность утром повышает экспрессию генов, участвующих в расщеплении жиров и термогенезе (выработке тепла), что указывает на более высокую скорость метаболизма. Такие эффекты наблюдались только после утренних тренировок и не зависели от еды.

Наши результаты показывают, что физические упражнения утром могут быть эффективнее вечерних с точки зрения ускорения метаболизма и сжигания жира. Поэтому они могут оказаться полезными для людей с избыточным весом.

– рассказал профессор Джулин Р. Зират из Каролинского института.

При этом ученые предупреждают, что поспешных выводов делать не стоит, ведь исследования проводили на мышах. Хотя эти животные хорошо зарекомендовали себя как физиологическая модель метаболизма человека, между нами есть разница: мыши ведут ночной образ жизни. Поэтому ученые полагают, что для окончательных выводов требуются дополнительные исследования.