Коли краще займатися спортом, щоб схуднути

Дослідники зі Швеції та Данії провели експерименти на мишах і з'ясували, в який час доби фізичні вправи найбільш ефективні для схуднення.

Малорухливий спосіб життя та ожиріння – основні фактори ризику розвитку діабету другого типу. Його профілактика – фізичні вправи та розумні обмеження в харчуванні.

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Нове дослідження фізичної активності

Майже всі клітини в організмі мають внутрішній циркадний годинник, який синхронізується сигналами ззовні. Цей механізм адаптує фізіологію організму протягом 24-годинного циклу день – ніч. Вчені з Каролінського інституту (Швеція) та Копенгагенського університету (Данія) провели дослідження на мишах, щоб більше дізнатися про ці процеси та їхній зв'язок зі схудненням.

Експеримент проводили на мишах, яких змушували інтенсивно рухатись у різний час доби. При цьому кожні чотири години вчені брали зразки жирової тканини тварин для вивчення маркерів метаболізму жирів та аналізу генів.

Ранкові вправи спалюють більше калорій

З'ясувалося, що фізична активність вранці підвищує експресію генів, що беруть участь у розщепленні жирів та термогенезі (виробітку тепла), а це вказує на вищу швидкість метаболізму. Такі ефекти спостерігалися тільки після ранкових тренувань і не залежали від їжі.

Наші результати показують, що фізичні вправи вранці можуть бути ефективнішими, ніж вечірні, з точки зору прискорення метаболізму та спалювання жиру. Тому вони можуть виявитися корисними для людей із надмірною вагою,

– розповів професор Джулін Р. Зірат із Каролінського інституту.

При цьому вчені попереджають, що поспішних висновків робити не варто, адже дослідження таки проводили на мишах. Хоча ці тварини добре зарекомендували себе як фізіологічна модель метаболізму людини, між нами є велика різниця: миші ведуть нічний спосіб життя. Тому вчені вважають, що для остаточних висновків потрібні додаткові дослідження.