Когда же чистить зубы: до завтрака или после

Спор не новый, скорее вечный: есть люди, которые убеждены, что чистить зубы нужно после пробуждения, перед завтраком. Зато есть те, которые уверены, что в этом нет смысла, и зубы нужно чистить уже после еды.

И на самом деле, это спор не только бытового уровня, ученые тоже приводят различные аргументы в пользу, как первого варианта, так и второго. Какой же ответ правильный – разбираемся дальше.

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Скажем сразу, что ответ на этот вопрос не такой однозначный, как можно было бы предположить. Более того и огромное количество научных работ на эту тему не дают прямого ответа.

Преимущества чистки зубов перед завтраком

Те, кто выступает за этот вариант чистки зубов, убеждают, что он снижает бактериальную нагрузку на полость рта, накопившуюся за ночь. Мол, во время сна во рту кишит бактериями из-за снижения слюноотделения.

И вот собственно чистка зубов после пробуждения помогает удалить эти бактерии и токсины. Это предотвращает попадание в рот сахаров и углеводов, которые содержатся в нашем завтраке, которые они превращают в кислоту.

Что говорит наука Исследование в журнале Исследование в журнале Journal of Periodontology свидетельствует, что чистка зубов перед завтраком значительно снижает уровень стрептококковых бактерий в полости рта, которые считают виновниками кариеса.

Заметьте, собственно

Также чистка зубов перед завтраком может помочь защитить эмаль. Ведь, некоторые продукты и напитки, которые традиционно употребляют люди во время завтрака, например цитрусовые и кофе, имеют повышенную кислотность и могут ухудшать состояние эмали.

И вместо этого чистка зубов сразу после их употребления может привести к эрозии эмали.

Преимущества чистки зубов после завтрака

, стоит подождать не менее 30 минут после приема кислой пищи. В таком случае слюна, как естественный реминерализующий агент, нейтрализует кислотность.

В этом лагере убеждают, что чистка зубов после завтрака помогает удалить частички пищи и освежить дыхание.

И конечно, это имеет логику. Ведь чистка зубов после завтрака – способ удалить сахар или частички пищи, которые могут привести к образованию зубного налета и камня.

! Многие стоматологические ассоциации во всем мире рекомендуют чистить зубы именно после еды, аргументируя это тем, что так вы предотвращаете кариес и заболевания десен.

Однако в этих общих рекомендациях не уточняется, является ли завтрак исключением. Или, возможно, зубы нужно чистить после каждого приема пищи.