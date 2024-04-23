Коли ж чистити зуби: до сніданку чи після

Суперечка не нова, скоріше вічна: є люди, які переконані, що чистити зуби потрібно після пробудження, перед сніданком. Натомість є ті, які упевнені, що в цьому немає сенсу, і зуби потрібно чистити вже після їжі.

І насправді це суперечка не лише побутового рівня – науковці теж наводять різні аргументи на користь, як першого варіанту, так і другого. Яка ж відповідь правильна – розбираємось далі.

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Скажемо відразу, що відповідь на це питання не така однозначна, як можна було б припустити. Ба більше, і величезна кількість наукових праць на цю тему не дають прямої відповіді.

Переваги чищення зубів перед сніданком

Ті, хто виступає за цей варіант чищення зубів, переконують, що це знижує бактеріальне навантаження на порожнину рота, що накопичилося за ніч. Мовляв, під час сну у роті кишить бактеріями через зниження слиновиділення.

І ось власне чищення зубів після пробудження допомагає видалити ці бактерії і токсини. Це запобігає потраплянню до рота цукрів і вуглеводів, які містяться в нашому сніданку, які вони перетворюють на кислоту.

Що каже наука Дослідження в журналі Дослідження в журналі Journal of Periodontology свідчить, що чищення зубів перед сніданком значно знижує рівень стрептококових бактерій у порожнині рота, які вважають винуватцями карієсу.

Зауважте, власне

Також чищення зубів перед сніданком може допомогти захистити емаль. Адже, деякі продукти і напої, які традиційно вживають люди під час сніданку, як-от цитрусові та кава, мають підвищену кислотність і можуть погіршувати стан емалі.

І натомість чищення зубів одразу після їх вживання може призвести до ерозії емалі.

Переваги чищення зубів після сніданку

, варто почекати щонайменше 30 хвилин після прийому кислої їжі. У такому разі слина, як природний ремінералізувальний агент, нейтралізує кислотність.

У цьому таборі переконують, що чищення зубів після сніданку допомагає видалити частинки їжі та освіжити подих.

І звісно, це має логіку. Адже чищення зубів після сніданку – спосіб видалити цукор або частинки їжі, які можуть призвести до утворення зубного нальоту і каменю.

! Багато стоматологічних асоціацій в усьому світі рекомендують чистити зуби саме після їжі, аргументуючи це тим, що так ви запобігаєте карієсу і захворюванням ясен.

Однак у цих загальних рекомендаціях не уточнюється, чи є сніданок винятком. Чи, можливо, зуби потрібно чистити після кожного прийому їжі.