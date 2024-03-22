Кофе влияет на здоровье мышц

Тригонелин, органическое соединение, содержащееся в кофе, может улучшать здоровье и работоспособность мышц, согласно выводам международной группы ученых.

Тригонелин – второе по важности в кофе соединение после кофеина, это природное органическое вещество, присутствующее также в пажитнике и тыквенных семечках.

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Вещество в кофе способствует здоровью мышц

Ученые обнаружили связь между уровнем тригонелина и процессами старения мышц. Было обнаружено, что у пожилых людей с диагнозом саркопения (состояние, ведущее к постепенному ослаблению мышц тела и ускоренной потере мышечной массы вследствие клеточных изменений в процессе старения) уровень тригонелина в крови сильно снижается.

Среди характерных признаков саркопонии можно выделить митохондриальную дисфункцию (недостаточная выработка энергии) и низкий уровень никотинамидадениндинуклеотида (NAD+). Уровень NAD+ может быть увеличен с помощью аминокислоты L-триптофан и форм витамина В3.

Последнее исследование показало, что структурно связанный с никотиновой кислотой тригонелин улучшает функционирование митохондрий и повышает уровень NAD+ в крови.

Мы были рады обнаружить, что природная молекула из пищи взаимодействует с клеточными признаками старения. Преимущества тригонелина для клеточного метаболизма и здоровья мышц во время старения открывают перспективные возможности,

– отметил один из авторов исследования Джереми Фейг.

Как происходило исследование

В рамках исследования ученые рассмотрели биопсии мышц 20 мужчин из Китая в возрасте от 65 до 79 лет с подтвержденным диагнозом саркопонии и 20 здоровых людей аналогичного возраста. Изученные образцы биопсии обработали тригонелиниодидом, а затем изучили клетки еще раз на предмет признаков саркопонии.

Кроме того, ученые использовали данные исследования, проведенного в Иране на группе из 186 мужчин старше 60 лет. Там изучалась сила увлечения участников, их индекс массы тела и рацион. В обоих исследованиях были измерили метаболиты триптофана и витамина B3, путем анализа образцов венозной крови, предоставленной участниками натощак.