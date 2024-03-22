Кава впливає на здоровʼя мʼязів

Тригонелін, органічна сполука, що міститься в каві, може покращувати здоров'я та працездатність м'язів, згідно з висновками міжнародної групи вчених.

Тригонелін – друга за важливістю в каві сполука після кофеїну, це природна органічна речовина, що присутня також у пажитнику та гарбузовому насінні.

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Речовина в каві сприяє здоровʼю мʼязів

Вчені виявили зв'язок між рівнем тригонеліну та процесами старіння м'язів. Було виявлено, що у людей похилого віку з діагнозом саркопенія (стан, що веде до поступового ослаблення м'язів тіла та прискореної втрати м'язової маси внаслідок клітинних змін у процесі старіння) рівень тригонеліну в крові сильно знижується.

Серед характерних ознак саркопонії можна виділити мітохондріальну дисфункцію (недостатнє вироблення енергії) та низький рівень нікотинамідаденіндінуклеотиду (NAD+). Рівень NAD+ може бути збільшений за допомогою амінокислоти L-триптофан та форм вітаміну В3.

Останнє дослідження показало, що структурно пов'язаний з нікотиновою кислотою тригонелін покращує функціонування мітохондрій і підвищує рівень NAD+ у крові.

Ми були раді виявити, що природна молекула з їжі взаємодіє із клітинними ознаками старіння. Переваги тригонеліну для клітинного метаболізму та здоров'я м'язів під час старіння відкривають перспективні можливості,

– зазначив один з авторів дослідження Джеремі Фейг.

Як відбувалося дослідження

В рамках дослідження вчені розглянули біопсії м'язів 20 чоловіків з Китаю віком від 65 до 79 років із підтвердженим діагнозом саркопонії та 20 здорових людей аналогічного віку. Вивчені зразки біопсії обробили тригонелініодидом, а потім вивчили клітини ще раз на предмет ознак саркопонії.

Крім того, вчені використали дані дослідження, проведеного в Ірані на групі зі 186 чоловіків старше 60 років. Там вивчалася сила захоплення учасників, їхній індекс маси тіла та раціон. В обох дослідженнях були виміряли метаболіти триптофану і вітаміну B3, шляхом аналізу зразків венозної крові, наданої учасниками на натще.