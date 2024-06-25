И даже айс латте: как кофе может навредить вам в жару

Употребление напитков с кофеином в жару может навредить здоровью. Возможно, вам стоит отказаться от дополнительной чашки американо, чтобы чувствовать себя лучше.

Начнем с того, что кофеин – это природный стимулятор, который содержится не только в кофе, но и в чае и какао, энергетических напитках. Он способен повышать активность мозга и центральной нервной системы.

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Как действует кофе на организм

Сразу после употребления кофе кофеин быстро всасывается в кровь из кишечника и расщепляется в печени, влияя на различные органы и мозг.

Кофеин блокирует аденозин – нейромедиатор, который способствует расслаблению мозга и вызывает усталость. Именно поэтому, вы чувствуете бодрость и энергию после чашки любимого напитка.

Почему кофеин вреден в жару

Впрочем, летом все не так однозначно – чрезмерное потребление кофеина может влиять на организм негативно. Кофеин является мочегонным средством и может ослаблять чувство жажды, приводя к обезвоживанию.

Это особенно опасно летом, когда потребность организма в воде увеличивается.

Кроме того, кофеин также ускоряет сердцебиение и повышает артериальное давление. А в условиях высоких температур, это создает дополнительную нагрузку на сердце.

Высокие температурные показатели затрудняют засыпание, а потребление кофеина только ухудшает состояние.

К тому же, кофеин нарушает терморегуляцию тела, повышая риск теплового удара или общего истощения.

Тревожность и беспокойство

Употребление кофеина связывают с еще одной распространенной и актуальной проблемой в наше время – он способен усиливать чувство тревоги и провоцировать раздражительность. Людям, которые страдают от тревожных расстройств, лучше избегать потребления кофеина, или по крайней мере ограничивать его.

Сколько кофе можно выпивать в день

Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) установило норму 4 чашки кофе или 400 миллиграммов кофеина в день.

Доза в 1 200 миллилитров и более может иметь токсические последствия для организма.