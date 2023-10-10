Правда ли, что кофе усугубляет оргазм: сексолог провел эксперимент

В сети активно распространяют ролики о том, что кофе усиливает чувство удовольствия во время секса. Пользователи делятся своим опытом в соцсетях и утверждают, что это действительно работает.

Мы решили разобраться, так ли это. исследование американские ученые действительно показали, что этот ароматный напиток может быть полезен для интимной жизни как мужчин, так и женщин.

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Оказалось, что кофе может стимулировать приток крови к мужским половым органам и его можно использовать как средство для улучшения эрекции. А у женщин кофе повышает либидо и в целом очень целебно влияет на женскую сексуальную жизнь.

Кофе может улучшать интимную жизнь как мужчин, так и женщин. Мужчинам напиток помогает поддерживать стойкую эрекцию, а у женщин вызывает активизацию сексуального желания. Также кофе способствует быстрому женскому оргазму,

– говорится в статье американских ученых.

Кофе действительно усиливает оргазм

! Употребление кофе в больших дозах может привести к неприятным и опасным последствиям для организма.

Семейный психолог, сексолог Владимир Юшманов рассказал, что на практике решил "проверить" утверждение, что кофе способен усилить оргазм. Он записал в шутливом тоне видеоролик со своей женой.

Их эксперимент заключался в том, что сначала они занялись любовью до того, как выпили кофе, а затем еще раз после тройного. Они поделились, что действительно оргазм после кофе был сильнее и ярче.