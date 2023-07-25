Кофе защищает от болезни Альцгеймера: новое исследование показало, каким образом

Ученые уже сошлись на том, что кофе пить полезно, главное – соблюдать меру. Теперь исследовательские работы открывают все новые свойства кофе на наш организм. В этот раз исследовали влияние кофе на мозг.

И обнаружили защитное свойство кофе против нейродегенеративных расстройств, таких как болезнь Альцгеймера. Исследование представили ученые из Университета Вероны.

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Ученые задались целью – выяснить, могут ли соединения в эспрессо предотвращать агрегацию тау-белков, связанных с деменцией, в лабораторных условиях.

Как проводили исследования

Они сделали порции эспрессо из купленных в магазине зерен, а затем воспроизвели их химический состав с помощью спектроскопии ядерного магнитного резонанса.

Ученые выделили кофеин и тригонелин, флавоноид генистеин и теобромин – соединение, также обнаруженное в шоколаде. И сосредоточились на изучении влияния этих веществ.

Затем исследователи инкубировали компоненты, а также экстракт эспрессо вместе с укороченной формой тау-белка до 40 часов.

Что показал эксперимент

По мере увеличения концентрации экстракта эспрессо, кофеина или генистеина фибриллы белка становились короче. При этом экстракт демонстрировал наиболее впечатляющие результаты.

Ранее учёные уже обнаружили, что укороченные фибриллы нетоксичны для клеток мозга и не могут провоцировать болезнь Альцгеймера.

Перспектива открытия

Ученые признают, что нужны дополнительные исследования, но эти предварительные результаты могут проложить путь к поиску или разработке других биологически активных соединений против нейродегенеративных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера.