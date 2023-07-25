Кава захищає від хвороби Альцгеймера: нове дослідження показало, яким чином

Вчені уже зійшлись на тому, що каву пити корисно, головне – знати міру. Тепер дослідницькі роботи відкривають усе нові й нові властивості кави на наш організм. Цього разу дослідили вплив кави на мозок.

І виявили захисну властивість кави проти нейродегенеративних розладів, таких як хвороба Альцгеймера. Дослідження представили вчені з Університету Верони.

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Вчені поставили собі мету – з'ясувати, чи можуть сполуки в еспресо запобігати агрегації тау-білків, пов'язаних із деменцією, в лабораторних умовах.

Як проводили дослідження

Вони зробили порції еспресо з куплених у магазині зерен, а потім відтворили їхній хімічний склад за допомогою спектроскопії ядерного магнітного резонансу.

Учені виділили кофеїн і тригонелін, флавоноїд геністеїн і теобромін — сполуку, також виявлену в шоколаді. І зосередилися на вивченні впливу саме цих речовин.

Далі дослідники інкубували компоненти, а також екстракт еспресо разом з укороченою формою тау-білка до 40 годин.

Що показав експеримент

У міру збільшення концентрації екстракту еспресо, кофеїну або геністеїну фібрили білка ставали коротшими. При цьому екстракт демонстрував найбільш вражаючі результати.

Раніше вчені уже виявили, що укорочені фібрили нетоксичні для клітин мозку і не можуть провокувати хворобу Альцгеймера.

Перспектива відкриття

Вчені визнають, що потрібні додаткові дослідження, але уже ці попередні результати можуть прокласти шлях до пошуку або розроблення інших біологічно активних сполук проти нейродегенеративних захворювань, включно з хворобою Альцгеймера.