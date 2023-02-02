Можно ли пить кофе на голодный желудок

Однозначно сказать, что кофе на голодный желудок никак не вредит желудку, пока нельзя. Необходимо дальнейшее изучение этого вопроса.

Можно ли пить кофе натощак

Обзор исследований не показал, что употребление кофе вредит органам пищеварения. Более того, в некоторых исследованиях сообщалось о защитных эффектах кофе против карциномы (злокачественной опухоли) печени и других заболеваний печени. Но пока это только предварительные выводы.

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Пока нет данных о связи между употреблением кофе и изжогой, отрыжкой, неприятными ощущениями. Выходит, кофе на голодный желудок пить, скорее всего, можно, но только если нет проблем с пищеводом и желудком.

Исследований по влиянию кофе на органы пищеварения много, но большие из них проводились еще в 90-х годах прошлого века. К тому же, почти все они неоднородны, то есть ученые не изучали какой-то один сорт кофе или единственный способ приготовления.

Какие напитки нельзя пить натощак

Есть напитки и продукты, употреблять которые в голодный желудок точно нельзя:

Алкоголь. Все исследования говорят об одном: если пить спиртные напитки на голодный желудок, во-первых, произойдет очень быстрое опьянение, так как принятый без пищи алкоголь моментально впитается в кровь, а во-вторых, это приведет к повреждению слизистой.

Любые фруктовые соки из-за того, что у них есть фруктовые кислоты. Где меньше, где больше, но они есть во всех фруктах. Нежные клетки слизистой к этому не готовы, поэтому если у вас уже есть изжога, то сок лучше пить после еды.

А как же популярны в соцсетях смузи? В состав таких напитков часто входят размельченные продукты и йогурт, поэтому для желудка это не вредно.