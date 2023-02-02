Чи можна пити каву на голодний шлунок

Однозначно сказати, що кава на голодний шлунок ніяк не шкодить шлунку, поки не можна. Необхідне подальше вивчення цього питання.

Чи можна пити каву натщесерце

Огляд досліджень не показав, що вживання кави шкодить органам травлення. Ба більше, в деяких дослідженнях повідомлялося про захисні ефекти кави проти карциноми (злоякісної пухлини) печінки та інших захворювань печінки. Але поки що це лише попередні висновки.

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Поки що немає даних про зв'язок між вживанням кави та печією, відрижкою, неприємними відчуттями. Виходить, каву на голодний шлунок пити, швидше за все, можна, але тільки якщо немає проблем зі стравоходом та шлунком.

Досліджень щодо впливу кави на органи травлення багато, але великі з них проводилися ще у 90 роках минулого століття. До того ж майже всі вони неоднорідні, тобто вчені не вивчали якийсь один сорт кави або єдиний спосіб приготування.

Які напої не можна пити натще

Є напої та продукти, вживати які на голодний шлунок точно не можна:

Алкоголь. Всі дослідження говорять про одне: якщо пити спиртні напої на голодний шлунок, по-перше, станеться дуже швидке сп'яніння, тому що прийнятий без їжі алкоголь моментально всмокчеться в кров, а по-друге, це призведе до пошкодження слизової оболонки.

Будь-які фруктові соки через те, що в них є фруктові кислоти. Десь менше, десь більше, але вони є у всіх фруктах. Ніжні клітини слизової оболонки до цього не готові, тому якщо у вас вже є печія, то сік краще пити після їжі.

А як же популярні у соцмережах смузі? До складу таких напоїв часто входять подрібнені продукти та йогурт, тому для шлунка це не шкідливо.