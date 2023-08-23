Помогает ли кофе похудеть: новое исследование поставило точку в спорах
Источник:Science alert
Кофе не только вкусный, но и полезный напиток, если его потреблять в меру. Речь о том, что кофе, из всех его свойств, помогает похудеть, был уже давно. Теперь ученые обнародовали новое исследование по этому поводу.
Специалисты из Каролинского института в Швеции, Бристольского университета в Великобритании и Имперского колледжа Лондона в Великобритании изучили связь между потреблением кофеина и его концентрацией в крови с различными аспектами здоровья.
Смотрите также Как кофе вызывает зависимость
И обнаружили, что у людей с более высоким уровнем кофеина в крови склонность к накоплению жира была ниже. Это может быть связано с тем, что кофеин способствует активации метаболизма и усилению окисления жиров.
Кроме того, ученые увидели интересную связь между уровнем кофеина и риском развития диабета.Обратите внимание! Не только похудение, ученые обнаружили, что у людей с более низким уровнем кофеина в крови выявилось повышенное количество маркеров, связывающих с риском развития диабета типа 2. То есть это указывает на потенциальную защитную роль кофеина в развитии этого серьезного заболевания.
Несмотря на интересные и обнадеживающие результаты, ученые отмечают, что их исследования демонстрируют лишь ассоциативные связи между уровнем кофеина в крови и различными аспектами здоровья.
Все же необходимы дополнительные исследования для более полного понимания механизмов, лежащих в основе этих связей.