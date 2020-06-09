В Китае дали дозу антител к коронавирусу первому добровольцу. Исследование будет проводиться на здоровых пациентах, чтобы определить безопасность этого метода лечения.

Конкретный потенциальный метод лечения назвали JS016 и через несколько дней испытания этой терапии начнутся и в США, сообщает CNN.

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Ученые сначала проверят, безопасен ли JS016 для людей вообще. Если да, то этот метод лечения начнут тестировать на эффективность.

Известно, что врачи будут тестировать JS016 и как самостоятельное средство, так и в комбинации с другими препаратами.



Антитела к коронавирусу начали испытывать на людях / Фото: gaydio

Могут ли антитела помочь пациентам с COVID-19

Для того, чтобы осуществить терапию антителами, ученым приходится сортировать тысячи антител, чтобы определить, какие из них лучше для конкретной угрозы. Как правило, разработчики лекарств выбирают наиболее эффективное антитело, после чего клонируют его для обеспечения достаточного количества.

Антитела сейчас используют для лечения некоторых видов рака и ряда хронических и инфекционных заболеваний. Но в некоторых случаях они являются и отличным средством профилактики, которая может защитить уязвимую группу населения – антитела является основной составляющей пассивных вакцин.