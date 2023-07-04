Могут ли кисты и миомы перерасти в рак

О кистах и миомах, которые обнаруживают на УЗИ или при пальпации, часто говорят, что это будущие злокачественные образования. В голове у пациентки уже рисуются безрадостные картины рака, бесплодия и смерти. Но не всё такое страшно.

Киста яичника – это мешочек, заполненный жидкостью. Такие новообразования встречаются часто, обычно находят их на УЗИ органов малого таза или при пальпации. Большинство из них доброкачественные – безвредны, бессимптомны и исчезают сами через несколько месяцев.

Также на тему Как укрепить женские интимные мышцы: советы сексологии

Может ли киста стать раком

Чаще всего кисты развиваются как часть менструального цикла. Например, фолликул яичника, который ежемесячно испускает яйцеклетку, почему-то не лопается и продолжает расти, и появляется киста. После овуляции фолликул превращается в желтое тело, выделяющее прогестерон в ожидании зачатия. Если внутри желтого тела скопится жидкость, оно тоже превратится в кисту. Через два – три менструальных цикла фолликулярные кисты и кисты желтого тела проходят сами собой.

Симптомы кисты – тазовая боль, боль во время секса, частое мочеиспускание, тяжелые и нерегулярные месячные, вздутие живота – появляются, если она очень велика, разорвалась или мешает кровоснабжению яичника. Бывает, что формирование кист не связано с менструальным циклом. Они могут стать большими и вытеснить яичник из обычного положения.

Лечение кисты зависит от ее формы и размера. Обычно назначают внимательное наблюдение за симптомами и повторное УЗИ через несколько месяцев. Хирургическое лечение может потребоваться, если кисты большие, вызывают неприятные симптомы или могут привести к раку. Но перед этим проводят дополнительные анализы крови и УЗИ.

Может ли миома стать раком

Миома – это доброкачественное новообразование в матке. Это не рак, и никогда им не станет. Но миому может быть сложно отличить от злокачественной опухоли на диагностике. Доброкачественная опухоль в матке появляется примерно у 80% женщин, но часто проходит без симптомов и не все его замечают. Появление миомы связывают с избытком женских половых гормонов, генетикой и образом жизни, хотя точная причина пока неизвестна.

Риск миомы действительно снижается после каждого рожденного ребенка. Но, конечно, это не определяющий фактор столь важного решения, как создание новой жизни.