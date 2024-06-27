Насколько опасны кисты в почках

Простые кисты безопасны. Как правило, они не вызывают никаких симптомов, не влияют на функции органа и обнаруживаются случайно во время проведения УЗИ. За сложными кистами надо наблюдать – может потребоваться хирургическое лечение.

Киста почки – небольшое образование с тонкими стенками, внутри которого есть жидкость. Киста может располагаться на поверхности почки или ткани органа – паренхиме.

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Насколько опасны кисты почки

Причины возникновения кист почки на данный момент не выяснены. Известно, что возможность появления таких новообразований увеличивается с возрастом. Как правило, киста почки не дает никаких симптомов, не вызывает неприятных ощущений и является случайной находкой при проведении ультразвукового исследования.

Все зависит от разновидности кисты. Простые кисты – именно они и встречаются чаще всего – не представляют никакой опасности. Сложные кисты имеют потенциальный риск малигнизации – перерождения клеток в раковые. На простые кисты они не похожи: в них может отсутствовать жидкостное содержимое. Часто они имеют толстую стенку и имеют неправильную форму.

Что делать с кистами в почках

С простой кистой нужно что-то делать только в случае возникновения неприятных симптомов:

тупой боли в спине и боку;

повышения температуры тела;

боли в животе.

Как правило, симптомы обусловлены увеличением размера кисты или развитием осложнений: инфекционного процесса, повреждения стенок кисты, затруднения оттока мочи. В таких ситуациях врачи рекомендуют дренирование кисты – выведение жидкости из полости с помощью прокола, или удаление образования.

Сложные кисты требуют более пристального внимания. Врач может рекомендовать активное наблюдение или удаление новообразования.