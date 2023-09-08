Новый неожиданный способ профилактики диабета 2 типа

Ученые обнаружили кишечные бактерии, которые могут сыграть ключевую роль в борьбе с ожирением и диабетом 2 типа.

Открытие совершили ученые из Японии – группа ученых под руководством Хироши Оно из Центра интегративных медицинских наук RIKEN (IMS). Результаты исследования были опубликованы 30 августа в научном журнале Nature.

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Работа ученых основывается на генетическом и метаболическом анализе фекальных микробиом человека и экспериментах на мышах с ожирением. А фокус исследования был направлен на инсулин – гормон, регулирующий уровень сахара в крови.

Что обнаружили ученые

Справка. Резистентность к инсулину, при которой организм перестает реагировать на этот гормон, может привести к ожирению и развитию диабета 2 типа.

Одним из ключевых в исследовании стал анализ метаболитов. Исследователи изучили метаболический состав фекальных образцов более 300 человек. Прогнозируемо оказалось, что более высокая резистентность к инсулину связана с избытком углеводов, особенно моносахаридов (глюкоза, фруктоза, галактоза и манноза).

Следующим китом труда является связь с микробиомом. В ходе исследования ученые определили, что кишечные бактерии рода Lachnospiraceae чаще присутствовали в кишечниках людей с высокой инсулинорезистентностью и содержали больше углеводов.

Экспериментальное подтверждение

Ученые решили подтвердить свои выводы в ходе экспериментов на мышах. На ожиревших мышах исследователи обнаружили, что определенный вид бактерий – Alistipes indistinctus, способный снижать уровень сахара в крови, снижать резистентность к инсулину и уровень углеводов в организме.

Перспективы открытия обнадеживают, ведь они тяжелы для диагностики и лечения ожирения и предиабета.

Перспективы открытия

, кишечные бактерии отряда Lachnospiraceae могут стать потенциальным биомаркером преддиабета. Лечение пробиотиками, содержащими эти бактерии, может улучшить непереносимость глюкозы у людей с предиабетом.

Новое исследование японских ученых подчеркивает важность понимания микробиому кишечника и его влияния на здоровье человека.

Дальнейшие клинические испытания могут помочь разработать новые методы профилактики и лечения ожирения и диабета 2 типа на основе микробиотического вмешательства.