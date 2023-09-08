Новий неочікуваний спосіб профілактики діабету 2 типу

Учені виявили кишкові бактерії, які потенційно можуть зіграти ключову роль у боротьбі з ожирінням і діабетом 2 типу.

Відкриття зробили вчені з Японії – група вчених під керівництвом Хіроші Оно з Центру інтегративних медичних наук RIKEN (IMS). Результати дослідження було опубліковано 30 серпня в науковому журналі Nature.

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Робота вчених ґрунтується на генетичному та метаболічному аналізі фекальних мікробіомів людини та експериментах на мишах з ожирінням. А фокус дослідження був спрямований на інсулін – гормон, який регулює рівень цукру в крові.

Що виявили вчені

Довідка. Резистентність до інсуліну, за якої організм перестає реагувати на цей гормон, може призвести до ожиріння і розвитку діабету 2 типу.

Одним з ключових в дослідженні став аналіз метаболітів. Дослідники вивчили метаболічний склад фекальних зразків понад 300 людей. Прогнозовано виявилось, що вища резистентність до інсуліну пов'язана з надлишком вуглеводів, особливо моносахаридів (глюкоза, фруктоза, галактоза і манноза).

Наступним китом праці – є зв'язок із мікробіомом. У ході дослідження вчені визначили, що кишкові бактерії роду Lachnospiraceae частіше були присутніми в кишківниках людей з високою інсулінорезистентністю і містили більше вуглеводів.

Експериментальне підтвердження

Учені вирішили підтвердити свої висновки під час експериментів на мишах. Тож, на ожирілих мишах, дослідники виявили, що певний вид бактерій – Alistipes indistinctus, здатний знижувати рівень цукру в крові, зменшувати резистентність до інсуліну і рівень вуглеводів в організмі.

Перспективи відкриття обнадіюють, адже вони є важкими для діагностики та лікування ожиріння і предіабету.

Перспективи відкриття

, кишкові бактерії загону Lachnospiraceae можуть стати потенційним біомаркером переддіабету. Лікування пробіотиками, які міститимуть ці бактерії, може покращити непереносимість глюкози у людей із предіабетом.

Нове дослідження японських вчених підкреслює важливість розуміння мікробіому кишківника та його впливу на здоров'я людини.

А подальші клінічні випробування можуть допомогти розробити нові методи профілактики та лікування ожиріння і діабету 2 типу на основі мікробіотичного втручання.