Киев может остаться в зеленой зоне карантина, несмотря на лидерство в статистике заболеваний
Киев может остаться в зеленой зоне карантина. В Госпродпотребслужбе объяснили, что Киев действительно лидирует по количеству новых больных COVID-19, однако случаи, которые регистрируют – единичны.
Глава управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в комментарии РБК-Украина рассказал, что новые зафиксированные случаи заболевания COVID-19 не связаны со вспышкой пандемии.
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"Это стабильный показатель госпитализации больных с мая месяца – 20-25 (человек – 24 канал)", – сказал Рубан.
Он добавил, что "местная власть отрабатывает все области".
Почему Киев лидирует по количеству больных
Олег Рубан также пояснил, что рост заболевания COVID-19 в Киеве связан с ростом уровня диагностики. Именно из-за большего количества проведенных тестирований статистика растет.
Стоит отметить, что за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 186 киевлян, это стало антирекордом по Украине.