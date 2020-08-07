Киев может остаться в зеленой зоне карантина. В Госпродпотребслужбе объяснили, что Киев действительно лидирует по количеству новых больных COVID-19, однако случаи, которые регистрируют – единичны.

Глава управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в комментарии РБК-Украина рассказал, что новые зафиксированные случаи заболевания COVID-19 не связаны со вспышкой пандемии.

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"Это стабильный показатель госпитализации больных с мая месяца – 20-25 (человек – 24 канал)", – сказал Рубан.

Он добавил, что "местная власть отрабатывает все области".

Справка. Киев с самого начала отнесли к зеленой зоне карантина даже несмотря на то, что в столице фиксируют вспышки заболевания. Дело в том, что при расчете не учитывали очаговые случаи – в общежитиях и других учреждениях.

Почему Киев лидирует по количеству больных

Олег Рубан также пояснил, что рост заболевания COVID-19 в Киеве связан с ростом уровня диагностики. Именно из-за большего количества проведенных тестирований статистика растет.

Стоит отметить, что за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 186 киевлян, это стало антирекордом по Украине.