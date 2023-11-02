Правда ли, что в Украине вводят карантин из-за гепатита А: в Минздраве расставили точки над "і"

В Украине за последние дни существенно ухудшилась ситуация с гепатитом А. Зараженных обнаружили на территории двух областей. Кроме того, еще в одном регионе госпитализировали людей с подозрением на гепатит А.

В Минздраве отметили, что ни о каком карантине пока не говорится. Все "вбросы" о нем – это фейк и часть вражеской ИПСО.

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В случае обнаружения вспышек заболевания Минздрав сообщит об этом на официальном сайте ведомства и страницах в социальных сетях. Вспышка гепатита А зафиксирована только в Винницкой области. Там продолжаются усиленные противоэпидемические меры,

– говорится в сообщении.

Сколько инфицированных уже зафиксировали

В Минздраве рассказали, что за 2022 год в Украине зафиксировали 281 случай гепатита А. Между тем в течение 9 месяцев 2023 года выявили 314 случаев заражения. В частности, есть инфицированы люди в Винницкой и Ивано-Франковской области. Также с подозрением на гепатит А госпитализировали людей на Закарпатье.

Украинцам напомнили, что гепатит А постоянно фиксируется на территории Украины. Чаще всего причиной заболевания является плохо вымытые руки или использование или употребление загрязненной воды.

Людей призывают не паниковать и доверять информации из официальных источников. Враг ведет активную информационную войну и атакует не только ракетами и дронами, но и фейками.