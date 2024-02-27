Почему образуются камни в почках
Источник:Факты. Здоровье.
Камни в почках являются довольно частой и распространенной проблемой среди людей. Главное, вовремя обнаружить и начать лечение, иначе - избежать осложнений не удастся.
Почему возникают камни в почках и что с этим делать, рассказал уролог Андрей Кондратенко.
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Причины камней в почках
Почечные камни могут образовываться, когда минеральные вещества, которые обычно есть в моче, образуют твердые отложения. Тогда медики говорят о мочекаменной болезни почек.
Уролог объяснил, что причин возникновения мочекаменной болезни почек очень много:
- начиная от генетической предрасположенности,
- чрезмерного потребления,
- неусвоения определенных продуктов питания,
- хронических заболеваний мочевыделительной системы,
- изменения ph мочи,
- и даже недостаточным употреблением жидкости.
"Недостаточное потребление жидкости приводит к концентрации мочи, что также способствует их появлению", – добавляет уролог.
Кроме того, стать причиной образования камней в почках могут и некоторые медицинские состояния, например гиперкальциемия или заболевания паращитовидных желез.
Также особенно внимательными следует быть людям, которые имеют родных, у которых в анамнезе есть эта проблема, ведь в таком случае, риск их возникновения может увеличиться.
Профилактика образования камней
Уролог советует потреблять больше воды, ведь она помогает растворять камни и способствует их выведению.
Некоторые лекарства могут помочь растворить или уменьшить размер камней, но употреблять их следует только по рекомендации врача. Соответственно, любые назначения должен делать ваш врач.
В тяжелых случаях или при наличии больших камней может быть необходимо хирургическое вмешательство.