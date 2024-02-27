Чому утворюються камені в нирках

Камені в нирках є досить частою та поширеною проблемою серед людей. Головне, вчасно виявити і розпочати лікування, інакше – уникнути ускладнень не вдасться.

Чому виникають камені в нирках і що з цим робити, розповів уролог Андрій Кондратенко.

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Причини каменів у нирках

Ниркові камені можуть утворюватись, коли мінеральні речовини, які зазвичай є у сечі, утворюють тверді відкладення. Тоді медики говорять про сечокам'яну хворобу нирок.

Уролог пояснив, що причин виникнення сечокам'яної хвороби нирок дуже багато:

починаючи від генетичної схильності,

надмірного споживання,

незасвоєння певних продуктів харчування,

хронічних захворювань сечовидільної системи,

зміни ph сечі,

і навіть недостатнім вживанням рідини.

Ризики також зростають, якщо у вашому раціоні багато продуктів, які містять оксалати. Мова про шоколад, шпинат, горіхи. Ці продукти у надлишку можуть спричинити утворення оксалатових каменів.

"Недостатнє споживання рідини призводить до концентрації сечі, що також сприяє їхній появі", – додає уролог.

Крім того, стати причиною утворення каменів в нирках можуть і деякі медичні стани, як-от гіперкальціємія або захворювання паращитоподібних залоз.

Також особливо уважними слід бути людям, які мають рідних, у яких в анамнезі є ця проблема, адже в такому разі, ризик їх виникнення може збільшитися.

Камені в нирках – симптоми Найтиповіший симптом – біль у нирках, який може бути гострим та інтенсивним. Він може виникнути раптово та локалізуватись у нижній частині спини або боку живота.

Профілактика утоврення каменів

Уролог радить споживати більше води, адже вона допомагає розчиняти камені та сприяє їх виведенню.

Деякі ліки можуть допомогти розчинити або зменшити розмір каменів, але вживати їх варто лише за рекомендацією лікаря. Відповідно, будь-які призначення має робити ваш лікар.

У важких випадках або за наявності великих каменів може бути необхідне хірургічне втручання.