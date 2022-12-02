Сытный завтрак помогает сжечь больше калорий

Исследователи из Любецкого университета пришли к выводу, что при сытном завтраке сжигается в 2,5 раза больше калорий, чем при пропуске этого еды.

В исследовании приняли участие 16 здоровых мужчин-добровольцев в возрасте 23 лет с нормальным весом, без диабета 2 типа в семейном анамнезе и вредных привычек.

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Новое исследование питания

Участников разделили на две группы. Первой группе в течение трех дней давали низкокалорийный завтрак (11% от индивидуальной суточной потребности в калориях) и высококалорийный ужин (69% суточной потребности в калориях). А другой – наоборот. После двухнедельного перерыва группы сменили местами и повторили эксперимент.

Исследователи выясняли с помощью калориметра, есть ли какие-либо изменения в термогенезе (тепловой энергии, производимой из пищи) и как это может помочь в потере веса.

Завтрак помогает похудеть

Наши результаты показывают, что съедаемая на завтрак пища – независимо от количества калорий, которые она содержит – создает вдвое более высокий термогенез, обусловленный диетой, чем та же пища, которую употребляют на ужин. Ученые считают, что это может помочь положить конец кризису с ожирением и множества сопутствующих заболеваний, таких как диабет,

– рассказала ведущая исследовательница Джулиана Рихте.

Результаты показали, что режим питания с сытным завтраком и небольшим количеством калорий в вечернее время оказывает благоприятное влияние на выработку тепловой энергии и метаболизм глюкозы. Также исследователи выяснили, что при низкокалорийном завтраке повышалась вероятность набрать вес – из-за усиления чувства голода и влечения к сладкому люди совершали перекусы между приемами пищи.