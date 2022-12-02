Ситний сніданок допомагає спалити більше калорій

Дослідники з Любецького університету дійшли висновку, що при ситному сніданку спалюється в 2,5 раза більше калорій, ніж при пропуску цього прийому їжі.

У дослідженні взяли участь 16 здорових чоловіків-добровольців у віці 23 років із нормальною вагою, без діабету 2 типу у сімейному анамнезі та шкідливих звичок.

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Нове дослідження харчування

Учасників поділили на дві групи. Першій групі протягом трьох днів давали низькокалорійний сніданок (11% від індивідуальної добової потреби в калоріях) та висококалорійну вечерю (69% добової потреби в калоріях). А іншій – навпаки. Після двотижневої перерви групи поміняли місцями та повторили експеримент.

Дослідники з'ясовували за допомогою калориметра, чи є якісь зміни в термогенезі (тепловій енергії, яка виробляється з їжі) і як це може допомогти у втраті ваги.

Сніданок допомагає схуднути

Наші результати показують, що їжа, що з'їдається на сніданок – незалежно від кількості калорій, які вона містить – створює вдвічі вищий термогенез, обумовлений дієтою, ніж та сама їжа, яку вживають на вечерю. Вчені вважають, що це може допомогти покласти край кризі з ожирінням та безлічі супутніх захворювань, таких як діабет,

– розповіла провідна дослідниця Джуліана Ріхте.

Результати показали, що режим харчування з ситним сніданком і невеликою кількістю калорій у вечірній час сприятливо впливає на вироблення теплової енергії та метаболізм глюкози. Також дослідники з'ясували, що при низькокалорійному сніданку підвищувалася ймовірність набрати вагу – через посилення почуття голоду та потяг до солодкого люди робили перекуси між прийомами їжі.