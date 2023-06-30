Нужно ли пить йодид калия: объяснение врача Комаровского

Йодид калия – препарат, принимаемый для профилактики при выбросе радиационного йода. Какой может произойти при ядерных испытаниях, взрыве ядерной бомбы, аварии на атомной станции

Когда и для чего принимают йодид калия

Радиоактивный йод (йод-131) является искусственным йодом, который, попадая в атмосферу, начинает скапливаться в щитовидной железе человека, что представляет значительную опасность. Поэтому для того, чтобы предотвратить накопление радиоактивного йода в щитовидной железе, проводится профилактика, включая употребление больших доз йода, например йодида калия. При употреблении йодида калия щитовидная железа не накапливает радиоактивный йод.

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Однако употреблять йодид калия нужно только по рекомендации уполномоченных органов государственной власти, когда становится очевидным выброс радиоактивного йода. Такие рекомендации могут предоставлять только уполномоченные медицинские организации или органы государственной власти и употребление йодида калия происходит в определенных зонах.

Нужно ли употреблять йодид калия после аварии на ЗАЭС

В случае аварии на Запорожской атомной электростанции не следует принимать йодид калия. Все реакторы Запорожской АЭС были остановлены в сентябре 2022 года, поэтому ядерная реакция отсутствует, а выброс радиоактивного йода невозможен. Тем не менее, рекомендуется иметь запас йодида калия в аптечке для непредвиденных ситуаций.

Сколько пить йодида калия

Правила приема йодида калия при радиационном воздействии: для каждой возрастной категории существует соответствующая доза. Одна таблетка йодида калия содержит 250 мг йода.

В зависимости от возраста препарат следует принимать следующим образом:

От 13 до 40 лет – требуется 125 мг йода, что эквивалентно 1/2 таблетки.

От 3 до 12 лет – 62,5 мг йода, что эквивалентно 1/4 таблетки.

От 1 месяца до 3 лет – 32 мг йода, что эквивалентно 1/8 таблетки.

Для младенцев до 1 месяца – 16 мг йода, что эквивалентно 1/16 таблетки.

Врач отмечает, что людям старше 40 лет не нужно принимать препараты йода. После 40 лет обмен веществ в щитовидной железе замедляется, поэтому он не способен накопить опасное количество йода. Употребление йодида калия в этом случае может нанести больше вреда, чем пользы.

Что еще нужно иметь в аптечке

Также доктор Комаровский не рекомендует заменять йодид калия на йодомарин. Для получения необходимой дозы йода из йодомарина нужно выпить значительное количество нецелесообразных таблеток. В домашней аптечке на случай радиационного заражения рекомендуется иметь калий йодид, маску для защиты дыхательных путей, альгинат натрия и гидроксид алюминия. Препараты с альгинатом натрием и алюминиевым гидроксидом можно приобрести в аптеке, поскольку они нейтрализуют радионуклиды и уменьшают вероятность попадания радионуклидов из желудка в кровь.