Чи потрібно пити йодид калію: пояснення лікаря Комаровського

Йодид калію – препарат, які приймають для профілактики при викиді радіаційного йоду. Який може статись при ядерних випробуваннях, вибуху ядерної бомби, аварії на атомній станції

Коли і для чого приймають йодид калію

Радіоактивний йод (йод-131) є штучним йодом, який, попадаючи в атмосферу, починає накопичуватися в щитовидній залозі людини, що становить значну небезпеку. Тому для того, щоб запобігти накопиченню радіоактивного йоду в щитовидній залозі, проводиться профілактика, включаючи вживання великих доз йоду, наприклад, йодиду калію. При вживанні йодиду калію, щитовидна залоза не накопичує радіоактивний йод.

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Однак, вживати йодид калію потрібно лише за рекомендацією уповноважених органів державної влади, коли стає очевидним викид радіоактивного йоду. Такі рекомендації можуть надавати тільки уповноважені медичні організації або органи державної влади, і вживання йодиду калію відбувається в певних зонах.

Чи потрібно вживати йодид калію після аварії на ЗАЕС

У випадку аварії на Запорізькій атомній електростанції не потрібно приймати йодид калію. Всі реактори Запорізької АЕС були зупинені у вересні 2022 року, тому ядерна реакція відсутня, а викид радіоактивного йоду неможливий. Проте, рекомендується мати запас калію йодиду в аптечці для непередбачених ситуацій.

Скільки пити йодиду калію

Правила прийому йодиду калію в разі радіаційного впливу: для кожної вікової категорії існує відповідна доза. Одна таблетка калію йодиду містить 250 мг йоду.

Залежно від віку, препарат потрібно приймати таким чином:

Від 13 до 40 років – потрібно 125 мг йоду, що еквівалентно 1/2 таблетки.

Від 3 до 12 років – 62,5 мг йоду, що еквівалентно 1/4 таблетки.

Від 1 місяця до 3 років – 32 мг йоду, що еквівалентно 1/8 таблетки.

Для немовлят віком до 1 місяця – 16 мг йоду, що еквівалентно 1/16 таблетки.

Лікар зазначає, що людям, старшим 40 років, не потрібно приймати препарати йоду. Після 40 років обмін речовин в щитовидній залозі сповільнюється, тому вона не здатна накопичити небезпечну кількість йоду. Вживання йодиду калію у цьому випадку може завдати більше шкоди, ніж користі.

Що ще потрібно мати в аптечці

Також, доктор Комаровський не рекомендує замінювати йодид калію на йодомарин. Для отримання необхідної дози йоду з йодомарину потрібно випити значну кількість таблеток, що є недоцільним. У домашній аптечці на випадок радіаційного зараження рекомендується мати калій йодид, маску для захисту дихальних шляхів, натрію альгінат та алюмінію гідроксид. Препарати з натрієм альгінатом та алюмінієвим гідроксидом можна придбати в аптеці, оскільки вони нейтралізують радіонукліди та зменшують ймовірність потрапляння радіонуклідів зі шлунка до крові.