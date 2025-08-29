Международная команда исследователей недавно выяснила: ежедневное употребление даже одной чашки кофе способно ослаблять действие отдельных антибиотиков на кишечную палочку (Escherichia coli).

Для этого ученые проанализировали, как 94 различных химических соединения влияют на механизмы, регулирующие транспорт веществ внутрь и наружу бактериальных клеток, сообщает 24 Канал со ссылкой на PLOS Biology.

Также на тему Что кофе делает с вашим организмом и кому его лучше избегать

Кофе ослабляет действие антибиотиков

Результаты показали: около трети испытанных соединений влияют на гены, которые контролируют "пропускную способность" клеточной оболочки бактерии. Самым большим сюрпризом для исследователей стал именно кофеин – он больше других веществ препятствовал проникновению антибиотиков, в частности ципрофлоксацина, внутрь клеток E. coli.

Авторы исследования выяснили, что ключевую роль в этом процессе играет белок Rob, который отвечает за генный контроль транспортных систем бактерии. Оказалось, что именно этот белок был вовлечен почти в каждом третьем изменении, которое наблюдали ученые – в том числе и тех, вызываемых кофеином.

Кофеин запускает целую цепочку изменений: начиная с перестройки работы белка Rob и заканчивая влиянием на транспортные белки в клетке E. coli. В результате проникновение антибиотиков, таких как ципрофлоксацин, снижается,

– объясняет одна из авторов исследования, биоинженерка Ана Рита Брохаду из Университета Тюбингена.

Впрочем, важно понимать: эти данные получены в лабораторных условиях. Пока неизвестно, как употребление кофе влияет на эффективность антибиотиков у людей и сколько напитка следует употребить, чтобы эффект стал ощутимым. Этот вопрос требует дальнейших исследований.

Интересно, что подобного эффекта не обнаружено в отношении другой патогенной бактерии – Salmonella enterica, близкого "родственника" кишечной палочки. Это указывает на то, что взаимодействие кофеина и антибиотиков характерно только для некоторых видов бактерий, что делает открытие особенно важным для таргетной терапии в будущем.