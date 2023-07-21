Сколько еды за раз может съесть человек: как понять, переедаете ли вы
Источник:The Village
Эволюционно так сложилось, что человек склонен переедать. Прежде всего потому, что эта способность когда-то помогала людям выжить. Наши предки могли съесть большое количество еды за раз.
Впрочем, все изменилось: в современном мире чаще всего мы переедаем из-за нерегулярного режима питания, жестких диет и неспособности управлять собственными эмоциями. Ведь часто мы чувствуем именно эмоциональный голод, а не физиологический и переедаем из-за скуки или печали, или просто под фильм.
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Почему переедание – это опасно, как бороться с этой проблемой и когда можно говорить, что человек ест много – рассказала врач-диетолог Карина Дейнеко.Обратите внимание! По словам врача, если человек постоянно съедает намного больше полукилограмма пищи за раз – это уже проблема, ведь это не физиологически для объема желудка.
Когда можно говорить о переедании
Понять, что переедание является проблемой, требующей решений, а не просто случайностью, можно по нескольким признакам:
- Во-первых, здоровый человек после переедания будет испытывать тяжесть, дискомфорт в желудке, вздутие, чувство метеоризма в кишечнике.
- Во-вторых, следует обратить внимание на размер порции. Если человек постоянно съедает намного больше полукилограмма пищи за раз – это уже проблема, ведь это не физиологически для объема желудка.
Какая же нормаМужчинам нужно есть не больше 400 граммов пищи за раз (в обед порцию можно увеличить до 500 граммов), а женщинам – не больше 300 граммов еды.
При переедании, если человек потребляет ориентировочно килограмм пищи за один прием, в начале он еще может испытывать дискомфорт от перенасыщения, но по мере растяжения стенок желудка, неприятные ощущения исчезают.
– объяснила врач.
Именно это и приводит к проблемам в виде лишних килограммов и гормональных нарушений.